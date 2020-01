Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, atendió a Manu Carreño en El Larguero para hablar de la contratación de su paisano Quique Setién como nuevo entrenador del FC Barcelona.

"Me he llevado una gran alegría aunque no haya tenido mucho trato con él. Quique Setién es toda una institución en Cantabria y yo soy socio del Racing de Santander desde los 11 años", señaló la gran figura de la política en la región cántabra.

"Él tiene una manera de entrenar parecida a la que tenía jugando, él quiere jugar bien, le gusta el fútbol y quiere que sus equipos jueguen bien", reconoció un Revilla que tiene claro que Setién lo va a hacer bien. Aunque eso sí, incide en que "tiene un hándicap" porque "el Barça ha fichado mal y tiene una plantilla muy coja comparada con la del Real Madrid".

En cuanto a una futura visita a Barcelona, Revilla dejó claro que "si Setién me invita iré al Camp Nou pero al palco no, al palco no voy nunca", concluyó.