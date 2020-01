Massagué explica los motivos por los que se produce metástasis en el cáncer /

Escucha la entrevista completa en 'Hora 25':

Han descifrado ustedes el origen de la metástasis. Esa es la envergadura de este hallazgo.

Es una forma de presentar la noticia. Hay avances paulatinos, pero a veces hay saltos, como el presente, en los cuales ves que un proceso complejo como la metástasis va por un cambio concreto y simple y este avance en conocimiento es presentable bajo el eslogan de descubrir el origen de la metástasis.

¿Cuántos años llevaban detrás del origen de la metástasis?

Iniciamos nuestro trabajo hace 20 años y hemos ido acotando mucho a partir de una falta casi completa de conocimiento de qué es la metástasis, por qué se da, qué circunstancias deben darse para que el tumor se implante en órganos vitales. Este proceso ha tenido muchos hitos, ha habido muchos discípulos, ha habido muchos otros grupos. Es una labor colectiva y, de vez en cuanto, hay un salto significativo como ahora, pero es una labor de dos décadas en mi caso.

Seguramente solo usted puede explicarnos esto que llevo leyendo todo el día en la prensa: las células responsables de la metástasis no mutan, sino que hackean.

Hemos vivido en las últimas décadas grandes avances de la genética del cáncer, las mutaciones del cáncer. Hay que secuenciar el ADN de los tumores porque son mutaciones y todo lo que hacen los tumores en su desarrollo, en su respuesta a fármacos, lo hemos querido atribuir a una mutación u otra. Siempre había tenido la impresión de que el paso hacia la metástasis tal vez no dependía de mutaciones, sino de alguna otra cosa. Aquí hemos sido capaces de demostrar, o al menos proporcionar evidencias fuertes, que se trata de que, dentro del tumor, la comunidad heterogénea de células cancerosas que lo componen, hay algunas que adoptan la conducta que nuestros tejidos normales deben adoptar cuando tenemos una herida, es decir, cuando se produce un desperfecto en nuestras barreras, en nuestros epitelios, en nuestra piel o en nuestras mucosas. Aquel agujero hay que rellenarlo rápido porque sino van a entrar microbios que se van a llevar por delante al organismo entero. Este comportamiento de reparar rápido, lo que se conoce como biología de la regeneración, es lo que las células cancerosas adoptan cuando van a hacer metástasis. Estas células sienten que no forman parte de un tejido íntegro y lo que hacen es que regeneran el tejido que no deben, el tumor, donde no deben, que es en órganos distantes a los que llegan a través de la sangre.

¿Ese comportamiento se produce en todo tipo de cáncer?

Lo estamos viendo en todos los tipos grandes cáncer que hemos estado mirando: colorrectal, pancreático y, en un artículo que saldrá en un par de semanas, que es la troika o el trío de artículos que como conjunto da la perspectiva, en el cáncer de pulmón. En todos los casos la historia es la misma.

Desde el punto de vista de la investigación científica, ¿cuál es el siguiente paso? Porque usted dice que esto es un gran salto, un salto de envergadura

Es doble. Uno es naturalmente ir aprovechar este conocimiento para ver qué debilidades tienen las pieles que están especialmente cuando son cancerosos que están adoptando esta actitud de 'hay que reconstruir', 'hay que crecer', 'hay que reparar'... Hay que ver qué debilidades tienen y cómo se podrían atacar. Es lo que hace la oncología y el tratamiento oncológico moderno. Siempre ir y aprovechar la ventana de oportunidad que nos el sistema. En este caso en los momentos tanto incipientes cuando hemos tenido un tumor el cirujano lo ha sacado limpio pero ya llevamos mes, esta vez años, con este tumor y durante todo este tiempo el tumor ha ido esparciendo sus células malignas, la mayoría de las cuales, o todas, mueren y de las que sobreviven algunas o ninguna se puede instalar en tejidos, de las que se instalan alguna o ninguna vuelve a crecer. Pero si una vuelve a crecer tienes metástasis. Atacar esto mediante los conocimientos actuales o los conocimientos adquiridos las moléculas que hemos identificado y que forman parte de este comportamiento reparador pues prevendría y evitaría la metástasis.

Por otro lado, podemos también aplicarlo cuando ya hemos tenido metástasis, se nos ha tratado con medicina de precisión con inmunoterapia, se funden las lesiones o tumores de metástasis, pero siempre queda un residuo que puede volver a desarrollarse. Creemos, pensamos, sospechamos fuertemente que este residuo después de metástasis vuelve a adoptar esta conducta reparadora

Y la pregunta que siempre hacemos los periodistas y que los científicos nos dicen que "eso es difícil de responder". Aquí está el avance, aquí está el salto, esos son los caminos para la investigación. Un tratamiento que parta de esta investigación, que se pueda aplicar... ¿En qué horizonte puede estar disponible para los pacientes?

Pues mire, no estamos a cero porque ya llevamos haciendo este trabajo hace 5 años y ya nos pusimos en marcha a desarrollar anticuerpos contra una de las moléculas que en las células cancerosas con afán reparador utilizan de forma esencial. Se han desarrollado los anticuerpos, los hemos convertido ya en anticuerpos altamente tóxicos contra células de este tipo y ahora estamos en trabajar para disminuir la toxicidad contra los tejidos normales a fin de tener una ventana de oportunidad para actuación. Cuando las cosas han llegado este momento tienen un 10% de probabilidades de tener éxito y un 90% de fracasar. Si a uno le espanta el fracaso que no se meta en el tema. Si la cosa tira para delante, entonces es cuestión de pocos años.

Cuánta esperanza para cuánta gente en una conversación como esta. Joan Massagué, muchas gracias por su trabajo, el de su equipo, el de la comunidad científica en general y gracias por estar esta noche en la Cadena SER.

A ustedes. Muchas gracias y buenas noches.