Aprender idiomas en el extranjero... con tranquilidad

"Una agencia creada por madres para la tranquilidad de los padres". El lema de Speak&Go Idiomas resume su filosofía sobre la actividad a la que se dedica este proyecto emprendedor: los viajes al extranjero para aprender idiomas. Todo empezó con una mala experiencia de una de las dos socias, Concha Olmos, que envió a su hija a estudiar a Inglaterra con una agencia que no se hizo cargo de los distintos problemas que surgieron en aquella estancia. A partir de ese mal trago, ella y Silvia García se decidieron a poner en marcha su propia compañía "que organiza viajes para estudiar en el extranjero, pero haciendo que tanto los estudiantes como las familias que los envían se sientan tranquilos", resume García.

Speak&Go organiza viajes para todas las edades, pero singularmente en el caso de los menores de edad ponen el acento en dar garantías y confianza a los padres: "Sabemos, como madres que somos, las preocupaciones y preguntas que hay, y queremos que se queden tranquilos. Conocemos bien a las escuelas y a las familias a las que enviamos a los niños, tienen mi Whatsapp y me pueden llamar a la hora a la que me necesiten, los estudiantes siempre tienen en el sitio en el que están un coordinador de zona que estará pendiente de ellos... es una relación muy cercana", explica García. "Además, en los campamentos de verano, tanto Concha como yo somos monitoras y el resto de monitores son personas a las que conocemos y que sabemos que responden bien, y en el caso de los años escolares, nosotras mismas visitamos in situ a todos los alumnos para ver cómo se adaptan y qué necesitan".

Respecto a las dificultades de poner en marcha un nuevo proyecto en un sector en el que hay grandes compañías multinacionales establecidas desde hace muchos años, García dice que no han encontrado problemas: "No ha sido complicado, nosotras hemos ido a lo nuestro, centrándonos en un número reducido de clientes, que es el que sabemos que podemos dedicar toda nuestra atención: hasta este punto lo hacemos bien, y no vamos a tratar de ir más allá. Nos interesa hacerlo bien y que los clientes estén contentos. Se trata de tratar a las personas como personas, no como números", concluye la cofundadora de Speak&Go Idiomas.