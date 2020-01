La Justicia, última instancia

Dolores Delgado tiene ya el aval, no vinculante, del Consejo General del Poder Judicial para ser Fiscal General del Estado. El Consejo se ha dividido a la hora de votar, y han dicho 'Sí' doce vocales y 'No' siete. A primera hora, el presidente, el conservador Carlos Lesmes había intentado evitar esa fractura reformulando el texto sometido a votación. Siempre se había votado la idoneidad del nuevo Fiscal y hoy se ha votado si Delgado cumple los requisitos, que los cumple, dicen los expertos. Pero los siete vocales conservadores que se han rebelado han votado 'No' porque querían votar si Delgado era idónea como se ha hecho con todos sus antecesores.

Estos son los datos de una decisión que emite un Consejo con el mandato caducado desde hace más de un año, porque el PP se niega, de momento, a la renovación porque perderá ahí el mismo poder que ha perdido en las urnas. Una decisión sobre una candidata que pasa, sin transición, de ministra de Justicia a Fiscal General y en un país que lleva demasiado tiempo convirtiendo la Justicia en la última instancia de los desacuerdos estrictamente políticos.

Hay muchas necesidades en España, pero devolver su prestigio a la Justicia es, desde luego, una las más urgentes. Y les compete a todos.