Isabel Celaá, contra el PIN parental: "Los centros, por ley, pueden elegir su currículum, Murcia se excede"

Escucha la entrevista a la ministra de Educación, Isabel Celaá:

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha pasado por el programa 'Hora 25' para valorar la implantación del PIN parental, una medida, defendida por Vox, que recogen los presupuestos de la Región de Murcia, gobernada por el PP y Ciudadanos. El Ejecutivo ya había anunciado que iba a a presentar un recurso a esta decisión y la ministra ha sostenido en 'Hora 25' que llegarán a los tribunales si es necesario. "Abrimos un procedimiento a la Régión de Murcia porque vulnera el derecho a la educación integral. Este es un derecho fundamental y constitucional del alumno y de la alumna. Estamos hablando de actividades complementarias que forman parte del tronco de conocimiento. Hay una doble vulneración, o así lo entendemos nosotros: por una parte al derecho a ser educado de los alumnnos y por otra al derecho de autonomía educativa y de elegir su currículum que tienen los centros", ha asegurado Celaá.

"Si Murcia no atiende a nuestro requerimiento iremos a los tribunales. Las comunidades no tienen competencias para esto", ha insistido la titular de Educación. "Los centros, por ley, pueden elegir su currículum. La Región de Murcia se excede, no estamos hablando de actividades voluntarias que pueden elegir los padres, aquí hablamos de asignaturas complementarias que forman parte del tronco escolar", ha insistido Celaá, que no ha querido hablar de suspender la competencia educativa a esta región.

"No tenemos por qué suspender la competencia educativa de la Región de Murcia. Intentaremos que vuelvan a posiciones razonables, pero sino, iremos a los tribunales. Solamente los tribunales podrán determinar que esto no es respetar el derecho a la Educación a los alumnos o a las alumnas", ha sentenciado.