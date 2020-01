¿Idoneidad racial?

Alba González, directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, apenas ha durado 48 horas en su cargo. La sustituirá Rita Bosaho, una mujer que tiene ya su pequeño lugar en la historia al haber sido la primera diputada negra en España. La directora fugaz ha dado un paso atrás para evitar el malestar de colectivos antirracistas que, según cuenta eldiario.es, habían manifestado su descontento por elegir para ese cargo a una persona que no pertenece a las comunidades afectadas por la discriminación racial, una persona “no racializada”.

No dudamos de que las dos mujeres escogidas tienen un perfil de conocimiento y compromiso indudables. Pero esta yenka puede transmitir justo la sensación contraria: o que a la primera escogida le venía grande el cargo o que la segunda ha sido designada por el color de su piel. Porque este plus de idoneidad abre territorios infinitos que nos llevarían a buscar camioneros para el Ministerio de Transportes o cultos deportistas para el de Cultura y Deportes, que no son malas opciones siempre que no se estigmaticen otras alternativas. En todo caso, deseamos que la nueva directora general consiga “racializar” las instituciones, los centros de poder y la vida pública en general, superando discriminaciones que, evidentemente, aún existen.