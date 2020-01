Jordi Cruyff, nuevo miembro del Sanedrín: "A la gente le gusta mucho eso del 'cruyffismo' últimamente"

Jordi Cruyff, nuevo seleccionador de Ecuador, formará parte del equipo de la Cadena SER como nuevo miembro de El Sanedrín de los exfutbolistas cada lunes, acompañando a Álvaro Benito, Kiko Narváez, Gustavo López y Raúl Ruiz. El cruyffismo también llega a El Larguero.

Quique Setién llegó al banquillo del Barcelona, y apenas unos minutos en Can Barça le bastaron para rendirse ante su verdadero ídolo y referente en relación a cómo entiende el fútbol: Johan Cruyff. Con la máxima admiración llega al club blaugrana y cuando se le habla de la vuelta al 'cruyffismo' esto es lo que opina una voz más que autorizada: "A la gente le gusta mucho ese nombre (cruyffismo). A Setién le gusta el buen fútbol pero es muy dificil, y es muy limitado tener el perfil fantástico como fue Guardiola. Es dificil encontrar entrenador para el Barcelona".

Jordi Cruyff cree que no se actuó bien con Ernesto Valverde: "Me sabe mal por Valverde porque ha sido un proceso incómodo. No es fácil ser entrenador del Barça" Un proceso que calificó como "doloroso" para el Txingurri.

Ahora se encuentra en Quito tras ser nombrado como nuevo seleccionador de Ecuador, un "reto ilusionante" en el que no se perdió su presentación ni el mismo Presidente del país. Lo que más ganas tiene de jugar es una Copa América sin embargo el primer choque es contra la Argentina de Messi: "Es un comienzo muy complicado, si pudiese cambiaria cosas en el calendario" ironiza.

El nuevo fichaje de la SER se incorporará al equipazo de El Sanedrín de exfutbolistas, y debutará el próximo lunes, sobre sus acompañantes, los conoce bien: "Sí, son gente que tienen mucha marcha" bromea Jordi Cruyff.