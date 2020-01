"Como jugador está bien Guti, pero como entrenador quiero que me llamen José María Gutiérrez"

Jose María Gutierrez, 'Guti', atendió a la llamada de El Larguero tras ganar al Real Oviedo, en un partido de la Segunda División. El técnico del UD Almería se mostró "contento con la victoria" aunque "hemos jugado mal". Los andaluces ganaron con un 2-0 a los asturianos, con un gol de penalti que generó cierta polémica en el campo.

Aún con el mercado de invierno abierto, Jose María Guitiérrez confiesa no haber "pedido nada al presidente" aunque "todo jugador que venga para mejorar el equipo, bienvenido sea". El Almería marcha segundo en la clasificación general, por detrás del Cádiz, líder de la competición de plata por 45 puntos, tres más que el Almería. "Mi sueño es ganar la Liga o poder ascender y asentarme en Primera con el Almería", añade el ex futbolista.

"Guti me lo ha dado todo y le estaré agradecido toda la vida, pero yo me llamo José María Gutiérrez, no Guti. . Si me dicen Guti contesto encantado y muy feliz. La gente me va a conocer como Guti siempre", zanja sobre la polémica en cuanto a su nombre y explica por qué ha pedido ese cambio.

Para sorpresa de Guti, Álvaro Benito entró en El Larguero para darle una pequeña sorpresa de parte de un ex compañero al que recuerda con mucho cariño. "Va a llegar muy lejos como entrenador, sin duda. Ojalá entrene al Real Madrid algún día. Conoce perfecto al club y al vestuario y no todos los entrenadores están cualificados", indica el comentarista de la Cadena SER.

"Álvaro es muy buen entrenador, lo que pasa es que lo hace tan bien con vosotros que ya no se atreve. Si está él comentando, veo más el partido", indicó Guitiérrez en respuesta a las palabras de su amigo y compañero.

En cuanto a la polémica sobre las próximas elecciones en la Federación Española de Fútbol, Guti no apostaría por su ex compañero del Real Madrid para ser presidente: "Yo de momento no veo a Iker Casillas en la RFEF, si él decide que sí, será que sí. Debe ser un puesto del que no sabe nada, no debe ser fácil ser presidente de la RFEF. Yo creo que estará pensando solo en su salud".

Sobre el fichaje de Quique Setién: "No me sorprende nada en el fútbol. Una de las cosas que sabemos los entrenadores es eso, una semana estamos entrenando y a la siguiente estamos fuera. En un club tan importante como el Barcelona este tipo de cosas suceden, pasan en cualquier sitio. Siempre quiere ganar y jugar bien"