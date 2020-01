Cashback: dinero en efectivo a cambio de comprar un producto

La explicación de lo que hace Gelt la resume su fundador, Carlos Prieto: "Gelt es una aplicación gratuita que sirve para sustituir a los tradicionales cupones en el supermercado. Lo que hacemos es publicar, todos los viernes, promociones nuevas en la aplicación, y si tu compras alguno de esos productos en el 'súper', lo único que tienes que hacer es una fotografía al ticket de la compra para que nosotros sepamos que lo has adquirido. Y, en vez de hacerte un descuento en el momento de la compra, lo que hacemos es que te devolvemos cierta cantidad de dinero por la compra de esos productos: cincuenta céntimos por un pack de cervezas, un euro por unos cereales... en fin, diferentes 'cashbacks', que es como llamamos a esta fórmula de devolver dinero por la compra. La gente va a acumulando este 'cashback' en su aplicación, y cuando llegas a 20 euros, puedes sacarlo de un cajero en efectivo".

El secreto está en la tecnología: "La magia está detrás: con la foto que nos mandas nosotros validamos que efectivamente se ha hecho la compra, y automáticamente te enviamos el mensaje con los datos del dinero que has acumulado", narra Prieto.

Así que, en el modelo de Gelt, los clientes son las marcas y los supermercados, y los usuarios son las personas que llevan la app en su móvil, que suman ya medio millón de personas, según sus métricas. Prieto asegura que ambas partes están satisfechas: "En cuanto a las marcas, me sorprendió que los grandes clientes desde el primer momento confiaron en nosotros; es la primera vez que esto me pasa en toda mi vida de emprendedor", asevera. "En cuanto a los usuarios, la gran pregunta es si iban a entender nuestra fórmula, si se iban a creer eso de que te dan dinero en efectivo por comprar... y también comprobamos desde muy pronto que no sólo lo entendieron, sino que les encantó: lo de que sea dinero en efectivo ha sido un gran punto a nuestro favor. Hay usuarios que incluso publican vídeos en YouTube siguendo el proceso de cómo consiguen el dinero y lo sacan del cajero", explica.

Según Prieto, en estos momentos la empresa está viviendo un momento "muy dulce", con un crecimiento semanal de entre 15.000 y 20.000 usuarios semanales. Sus próximos retos: alcanzar el millón de usuarios en mayo de 2020 y comenzar a partir de ahí el proceso de internacionalización.