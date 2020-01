La educación se rompe

Mejorar el nivel de la educación pública en España es uno, si no el mayor reto al que nos enfrentamos. Y la tarea es enorme, mejorar la inversión, fortalecer al profesorado, facilitar la escolarización de cero a tres años, evitar que los chavales dejen la escuela antes de tiempo, evitar que se creen guetos escolares en función del dinero de las familias y sobre todo preparar a nuestros escolares para el mundo en el que van a vivir. Nada de esto forma parte del debate de estos días. Vox consigue convertir anécdotas en categorías y basándose en ellas arrastra a PP y Cs a pretender que los padres censuren la educación obligatoria de nuestro país. Eso, y no otra cosa, es lo que ha exigido en Murcia a cambio de apoyar los presupuestos. Murcia tiene los terceros peores datos de España en abandono escolar temprano, es la cuarta en repetición de curso a los 15 años y en segregación por nivel socioeconómico. Las actividades complementarias, que no son extraescolares, que son parte de la educación obligatoria, se aprueban en el consejo escolar en el que están las familias. Pero aquí estamos, dándole vuelta a las obsesiones, la propaganda y los intereses partidistas de unos pocos, porque ya afecta a la acción de un gobierno, el gobierno de Murcia.

No deja de llamar la atención, que los de la Unidad de España decidan que la Educación no sea igual para todos niñas y niños españoles.

De Pacto de Estado por la Educación, ya hablamos otro siglo.