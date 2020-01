Hace un par años dos mujeres lanzaron un vídeo que hoy tiene casi un millón de reproducciones, que provocó un auténtico terremoto y donde se lanzaba un mensaje claro y contundente: “Hola putero. No te preocupes, porque no estás solo. Cuatro de cada diez hombres que nos rodean van contigo al puticlub y los otros seis no hacen nada al respecto. Te entiendo putero. La mercancía está a tu alcance. Llamándote. En los parabrisas del coche, en internet, en los periódicos. Culos y te tas por todas partes. Por el suelo, en las calles, en los polígonos, en los parabrisas…”.

Esta campaña de ‘Towanda Rebels’, como todas las que generan incomodidad, tuvo la virtud de agitar el debate sobre un fenómeno (un problema, una lacra…) que cada cual lo defina como prefiera -para mí es una lacra, y un problema no resuelto- que es la prostitución. También podríamos hablar de negocio porque en España se calcula que mueve unos 20.000 millones de euros, que es una auténtica barbaridad.

Bueno, pues dos años después de esa sacudida a través de las redes sociales, el teatro toma ahora el relevo. Esta noche se estrena en Madrid una obra dirigida por Andrés Lima que se titula, precisamente, ‘Prostitución’, y que tiene una pinta magnífica. ¡Ojalá salga después de gira por toda España! Porque el director dice que su intención es llevar de putas al público, así como suena.

Tampoco estaría de más recordarles un secreto: “Voy a contarte un secreto. Ninguna de las mujeres a las que has pagado querían estar contigo. Ninguna parte de su piel quería que las tocaras. Lo han hecho por dinero”.

Está claro, ¿verdad? Por si alguien tenía dudas.