Un país de opositores sin oposición

Lo mejor de cuando gobiernan las izquierdas es que uno puede ir en contra del Gobierno y de la oposición. Estar en contra del Gobierno es normal porque para eso manda, pero oponerse a la oposición es un lujazo.

España es un país muy raro que no pertenece a este tiempo. Solo una vez pertenece uno a su época. Esto puede aplicarse a los países y a las culturas, pero también sirve para nuestras vidas. Así decimos: “Uy, esto es de mi época…” porque sabemos que toda una vida cabe en dos días.

El barroco es la lucha entre los términos. Por eso están tan cómodos en el conflicto quienes añoran el siglo de oro.





España es un país barroco, ese es el espejo donde se mira y se reconoce y, en un arranque de vanidad, lo llamamos el siglo de oro. Nuestro barroco son un montón de barcos hundidos llenos de oro, la paradoja como forma de expresión y desde entonces vivimos en la contradicción barroca. Por ejemplo, siendo un país de opositores somos incapaces de tener una oposición en condiciones. Era un nombre que me daba espanto, cuando de chaval lo oía llamarme, lo mismo que los lobos rascan en invierno las puertas de las casas. El futuro es una forma de invierno.

Me estremecía entonces la idea de tener que hacer oposiciones. ¿Cómo iba a oponerme sentado? Uno se opone en la calle, pero ¿por qué oponerme a garantizarme un futuro? Lo que para unos era barroco, para mí era un lío. El barroco es la lucha entre los términos. Por eso están tan cómodos en el conflicto quienes añoran el siglo de oro. Y también por eso, en vez de miembros de la oposición, tenemos pandillas de opositores. No ha habido en televisión un opositor como Juan Echanove cuando hacía ‘Turno de Oficio’. Esa televisión es el espejo de mi época, la radio significa otra cosa: es la voz de mi casa, la voz de la cocina, mi madre en la silla de anea. Contra esa voz no puede ninguna época