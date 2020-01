"Escape Room", cuando un simple juego se convierte en tu peor pesadilla

Los juegos en los que en un tiempo tasado hay que resolver un misterio dentro de un entorno cerrado, las "escape rooms" dan título a la comedia que protagonizan Antonio Molero, Kira Miró, Marina San José y Leo Rivera, humor y sustos gore al estilo de "Scooby Doo" o las parodias de "Scream".

Molero no ha querido ver la obra en catalán pero sí ha ido, junto con el resto del equipo, a una "escape room" en Madrid porque el director les dijo que tenían que pasar por la experiencia.

"Nos vino muy bien y nos sirvió muchísimo para seguir ensayando. Me sorprendió que me gustara tanto. No suelo estar muy a favor de estas cosas pero sorprendentemente me encantó. Recomiendo hacerlo con amigos y, si es posible, que nadie sepa nada de lo que va", sugiere.

Algo así es lo que sucede en la obra, en la que su personaje, Edu, quiere presentar a su novia (Marina San José) a una pareja de amigos suyos en una de esas salas de juegos, situada en un barrio en el que hace poco se ha encontrado el cadáver de un hombre descuartizado.

"Escape room" tiene un estilo muy reconocible porque sus claves "forman parte de nuestra cultura; es un género de comedia que coquetea mucho con el terror de serie b de cine americano, los episodios de los dibujos de 'Scooby Doo' o las películas de parodia gore".

La comedia, que se estrenó en esta versión a finales de noviembre en Aranjuez (Madrid), se encuentra en el teatro Fígaro de Madrid hasta el próximo 28 de junio.