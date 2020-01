"Está muy solo en la faceta más definitiva": el defecto del Real Madrid que señala Álvaro Benito

Álvaro Benito, míster y analista de la Cadena SER, ha señalado un punto débil de este sólido Real Madrid de Zidane, tras levantar la Supercopa de España en Arabia Saudí.

La parte ofensiva viene lastrada por las importantes bajas últimamente tanto de Hazard, como de Bale, como de Benzema, que vuelve a la convocatoria: "El gol está caro de conseguir, el segundo goleador sigue siendo Ramos. Benzema está muy sólo en esa faceta del juego, en la fase definitiva del juego."

La faceta más definitiva tal y como apunta Álvaro Benito, en la que no sólo anota el francés sino que colabora en el juego: "No sólo hace goles sino que está implicado en todas las obligaciones. No tiene sustituto ya que Jovic todavía no está dando el resultado deseado" apunta.

El míster de la SER va más allá y son pocos los que pueden recibir estos elogios de Álvaro Benito: "Es una pieza irremplazable a dia de hoy en el Real Madrid", sentencia.