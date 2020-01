¿Impuestos a los alimentos insanos? Industrias y médicos discrepan

La iniciativa de buscar salidas a los problemas de obesidad y sobrepeso en nuestro país pasa a través de una posible bajada del consumo subiendo impuestos a los alimentos más insanos, con más sal, grasas, y también a las bebidas azucaradas. Teniendo en cuenta que esta posibilidad está en el programa de Unidas Podemos, y que el ministerio de Sanidad es de su grupo, todo hace apuntar que será un tema que el Ministerio de Consumo abordará más pronto que tarde.

En SER Consumidor hoy se lo hemos planteado a Josep Puxeu, director general de Anfabra, Asociación de Bebidas Refrescantes y a MIguel Ángel Royo Bordonada, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Puxeu se ha mostrado “abierto a dialogar con el nuevo gobierno” pero para él, “ la solución no es subir los impuestos", ya que parece más una "medida recaudatoria". "La obesidad y sobrepeso en nuestro país es muy complejo, pero nosotros no somos los culpables. Hay que formar a los consumidores, hay que hacer ejercicio…”, expuso. También añadió que ya se está "reduciendo azúcar de las bebidas", y que el impuesto en Cataluña "no ha reducido su consumo”.

MIguel Ángel Royo Bordonada ha dicho que “una subida de los impuestos sí conseguiría que bajara el consumo” y ha recalcado que “no es nuevo: ya lo hacen países y también en Cataluña, y funciona con éxito”. Ha dicho que es un problema “complejo” pero que “la medida sería eficaz en la lucha contra la obesidad y sobrepeso”. También ha valorado positivamente la reducción del IVA en los alimentos más sanos: “Ambas medidas tienen que ser complementarias”.

Influencers “farmacéuticas”: “Sus recomendaciones pueden ser peligrosas”

“Ya hemos constituido una mesa de trabajo en Sanidad para abordar un problema que nos preocupa: las recomendaciones de ciertas influencers para el consumo de algunos medicamentos”, ha dicho este domingo en SER Consumidor la farmacéutica y tesorera del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Ana López-Calero. “Seguir sus recomendaciones puede ser incluso peligroso”, y ha recalcado que “los verdaderos influencers que van a aconsejar correctamente son los farmacéuticos”. Aunque no cree que detrás de estos consejos de las influencers estén los laboratorios o haya intereses económicos.

Cargador universal: “Este año daremos pasos importantes”

Adriana Maldonado, eurodiputada del PSOE y miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor de la Eurocámara, ha pasado por los micrófonos de SER Consumidor y ha dicho que “hay voluntad en la Eurocámara de por fin evitar que cada marca tenga un cargador diferentes para todos los artilugios tecnológicos”. Ha reconocido que llevan años con el tema “y las marcas no han cumplido los plazos que se dieron para cambiar las cosas, pero en este año se darán pasos importantes para conseguirlo”.

La mejor croqueta

También hemos hablado con el jefe fe cocina del restaurante “Iván Cerdeño”, de Toledo, que ha ganado el concurso de la mejor croqueta en el Madrid Fusión celebrado esta semana. “La clave es la masa, la temperatura del aceite, a 190 grados, y el aceite utilizado”.

Y también hemos conocido de la mano de Erika Golás una app que sirve para evitar el consumo de usar y tirar de ropa: podemos usarla durante un tiempo y cambiarla por otras prensas…¡pero sin comprarla!