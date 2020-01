Mulán: un viaje de lo íntimo a lo épico

La aclamada realizadora Niki Caro presentó en Madrid las primeras imágenes de su nueva película para Disney: Mulán, el cuento épico de la legendaria guerrera china. En esta película de acción real, una joven intrépida lo arriesga todo por amor a su familia y a su país y se convierte en uno de los guerreros más famosos de la historia de China. Cuando el Emperador promulga un decreto para reclutar a un varón de cada familia que deberá servir en el Ejército Imperial para defender al país de los invasores del norte, Hua Mulán, hija de un condecorado guerrero, se presentará para evitar que su padre enfermo sea llamado a filas. Se hace pasar por un hombre, Hua Jun, y se somete a todo tipo de pruebas. Se trata de una aventura épica que la transformará en una guerrera laureada merecedora del respeto de todo un país, gran motivo de orgullo para su padre.

Niki Caro confirma lo que era un secreto a voces, y es que esta es una visión diferente del clásico, confiesa amar la versión animada, pero, dice, “teníamos la oportunidad de darle un nuevo enfoque en una versión de acción real, no solo por el medio sino porque la leyenda necesita actualizar ciertas cosas. Quisimos darle un enfoque de viaje de lo íntimo a lo épico”. Caro ha buscado inspiración entre los grandes directores chinos, como Zhang Yimou y Kurosawa, para narrar este viaje. “Me apoyé en muchas escenas de batalla ubicadas en la historia de China y, por supuesto, una de las películas fundamentales es Tigre y dragón, un film icónico con una estética fascinante. Pero al mismo tiempo, algo importante para mí era no ceñirme al mismo estilo”, cuenta.

La película tendrá humor, épica, batallas y escenarios espectaculares, y la acción vendrá de “su propia fuerza y habilidades”. Explica Caro que “se han basado en “los conceptos espirituales del Chi y de cómo la fuerza surge de uno mismo, que no es tanto sobrenatural como místico. Una de las cosas que buscaba era no convertir a Mulán en una superheroína, ella es una chica con un cuerpo joven y es verdaderamente fuerte, por lo que no está volando por los aires”.

Uno de los mayores cambios que los fans del clásico animado notaran en esta nueva versión es la banda sonora. Si bien la directora dejó abierta la posibilidad de que la protagonista, Liu Yifei, cantara durante la película, argumenta que incluir las canciones originales no tendría sentido “cuando vas a la guerra no sueles ponerte a cantar, así que no lo hacemos en esta versión” y añade: “las canciones son increíbles y si hubiera podido ponerlas todas lo hubiera hecho, pero usamos una canción icónica en el momento verdaderamente emocional y épico de transformación de Mulán, y esa es mi manera de honrar a la animación”. Hagan sus apuestas.

Tampoco veremos en la gran pantalla a Mushu, el pequeño dragón rojo que acompañaba a Mulán en 1998, en esta ocasión nuestra heroína hará su camino sola. Sí aparecerá un fénix en representación de sus ancestros y la relación que tiene con su padre que le dará protección espiritual, pero nunca intervendrá.

Es una historia que tiene unos siete siglos y por eso Bina Daigeler, diseñadora de vestuario, ha llevado a cabo un gran trabajo de investigación para que la película fuese “lo más fiel posible al periodo en el que transcurre”. Siete siglos y a la directora le parece que no hay mejor momento que ahora para contar la historia de una mujer joven guerrera. “No creo que estemos en un post MeToo, sino dentro de él”, dice, “seguimos hablando de él y debemos seguir usándolo para poder hablar, pero sobre todo para abrir las puertas de trabajo a las mujeres a Hollywood, para dar más diversidad a las voces que salen del cine”.

La película está dirigida por Niki Caro a partir de un guion de Rick Jaffa & Amanda Silver y Elizabeth Martin & Lauren Hynek basado en el poema narrativo La balada de Mulán y se estrenará el 27 de marzo de 2020.