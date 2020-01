Raúl Bravo: "Es una burrada leer Raúl Bravo dio la orden de asesinar a Kovacevic, parece Netflix"

El pasado martes 7 de enero, Darko Kovacevic fue tiroteado en la puerta de su casa en un incidente del que afortunadamente el ex futbolista de la Real Sociedad salió ileso.

Más de una semana después, el viernes 17 de enero, el diario serbio "Telegraf" sacaba una noticia en la cual el futbolista Raúl Bravo, investigado en la 'Operación Oikos', afirmaba que el español estaba vinculado con el tiroteo al propio Kovacevic.

Este domingo, Raúl Bravo atendió a Carrusel Deportivo para defenderse de estas acusaciones. "Mi primera respuesta es que no tengo ni idea de porque me acusan de ello. Darko me ha llamado preocupado por mí y por mi familia. Sus niños han jugado con mis niños", reconoció.

Los titulares en la prensa sobre este tema han indignado al jugador del Gandía. "Es una burrada leer en algunos medios que Raúl Bravo ha mandado matar a Darko Kovacevic. Parece de una película de Netflix o de Amazon Prime. Yo estoy bien pero veo a mi familia mal y me jode. Me ha dicho Kovacevic que todo viene de un medio de comunicación de prensa rosa de Serbia. Le he pedido que salga a hablar para que esto quede zanjado. Me ha dicho que no podía ahora porque tenía un tema policial de por medio y que esperase unos ocho o diez días. Le dije que yo no podía esperar y me dijo que hablase yo entonces".

También negó que esto tenga algo que ver con 'Oikos', investigación de la que asegura ser inocente. "No puede tener ninguna vinculación lo de Kovacevic con 'Oikos'. Con Kovacevic no he hablado en los últimos años, es imposible que lo puedan ligar. Con Darko no tengo nada. No es que me declare inocente de la 'Operación Oikos', es que soy inocente".

Por último reconoció que él no llamó a Darko en estos últimos días, le llamó el serbio. "Me esperaba que me llamase Kovacevic e incluso ha tardado dos días en hacerlo, yo hubiera llamado al momento. No, yo no le he llamado estos días antes de que me llamase"