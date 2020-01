La fascinación de Esty Quesada ('Soy una pringada') con John Waters y Divine

Para Esty Quesada visitar la ciudad de Baltimore es tan importante como para otros creyentes ir a Jerusalén. Allí nació y sigue viviendo largas temporadas su gran ídolo, el cineasta John Waters, el transgresor director de títulos como Polyester, Hairspray o Pink Flamingos. “Mi fascinación por John Waters nace de una frustración que yo tenía. No entendía por qué el mundo era así y tampoco entendía por qué el mundo no me entendía a mí”, nos cuenta. “Entonces descubrí su cine trash y me dije: puedo ser así y está bien y hay más gente así. Descubrir a John Waters me salvó la vida”, explica.

La popular youtuber, conocida por su apodo “soy una pringada”, ha podido hacer realidad su gran sueño gracias a Road Trip, una serie factual del canal TNT, producida por Atresmedia Studios y Warnermedia que se estrenará el próximo domingo 26 de enero en el canal TNT. A lo largo de 5 episodios Esty Quesada y la presentadora Nuria Roca viajan por carretera desde Florida a Nueva York y una de las paradas es naturalmente la ciudad de Baltimore. “Yo solo dije: por favor llevadme a Baltimore. Es lo único que os pido. No sabía si finalmente íbamos a ir porque todo era una sorpresa, pero cuando vi el cartel de Baltimore me entraron ganas de llorar. Para mí era como ir a rezar al muro de las lamentaciones. Es como un peregrinaje. Ya me puedo morir”, dice absolutamente convencida.

Además de pisar las calles de la ciudad donde John Waters rodó la mayoría de sus películas y visitar alguno de los bares que frecuenta el director, Esty Quesada tuvo tiempo para acercarse al cementerio donde está enterrada Divine, la drag queen musa del realizador y protagonista de sus títulos más emblemáticos como Pink Flamingos, Female Trouble, Polyester o Hairspray. “Le dejé un poema y un dibujo”, dice. Pero en su homenaje a la actriz, Esty Quesada va mucho más allá e incluso intenta recrear una de las escenas más asquerosas y nauseabundas que Divine filmó a las órdenes de Waters.

A Esty Quesada le encanta el cine. “La ETB 2 ponía películas americanas de los 90 y yo me he criado con eso. Todas mis referencias están ahí. Por ejemplo, veía ¿A quién ama Gilbert Grape?, con Johnny Depp y Leonardo DiCaprio, con esa América profunda y esa frustración de vivir en un pueblucho y yo sentía lo mismo, pero viviendo en Baracaldo”. La popular youtuber tiene una enorme presencia en las redes sociales, con centenares de miles de seguidores, pero en los últimos años ha dado el salto a la ficción televisiva. “He hecho una serie que se llama Looser, escrita, dirigida e interpretada por mí y que se puede ver en Flooser.com. Está basada en mi vida y es el viaje de una persona que baja a los demonios de su propia alma. Puede parecer un poco pedante, pero es muy divertida”, afirma.

Hace pocos días ha terminado de rodar Vamos Juan, la segunda temporada de Vota Juan en donde hace de hija del político Juan Carrasco que interpreta Javier Cámara. “En esta segunda temporada salgo el doble”, nos cuenta. “El director de casting Luis San Narciso me eligió. El primer día de ensayos yo pensaba que me iban a echar porque estaba al lado de Javier Cámara, que es un pedazo de actor, e iban a descubrir que yo era una farsante. Resulta que les gustó mucho como actuaba y ahora me estoy creyendo que sé actuar y todo”. Y ya puesta no descarta rodar una película: “Alex de la Iglesia me conoce, que yo lo sé, y me gustaría mucho trabajar con él en un thriller-circo de payasos asesinos”. Y es que Esty Quesada cada vez tiene menos de “pringada”.