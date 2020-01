Iniesta: "Es fundamental que el estilo del Barça no se pierda y Setién tiene esa idea muy interiorizada"

Este lunes, Andrés Iniesta se pasó por 'El Larguero' y charló con Manu Carreño después de unos días muy convulsos en el Fútbol Club Barcelona tras el cambio de entrenador.

Iniesta habló de cuando fue al entrenamiento del Barcelona el pasado lunes, el que luego resultó ser el último de Ernesto Valverde. "No fue el mejor día para ir por todo lo que se había comentado y por lo que podía pasar. Siempre verlos es una alegría. Por lo que hablé y todo el mundo intuía... no fue un día cómodo para nadie".

El manchego también habló del nuevo técnico culé. "Setién me parece un entrenador preparado y capacitado, por lo que lo conozco, lo que he visto y he podido escuchar de su boca y sobre todo viendo cómo han funcionado sus equipos creo que es un entrenador que puede hacer las cosas muy bien. No sé si hubiera mantenido a Valverde hasta final de temporada, creo que las decisiones nunca son fáciles. En este tipo de decisiones uno opta por lo que piensa que es mejor. Es fundamental que el estilo no se pierda. El míster que ha venido ahora esa idea la tiene muy interiorizada, ya hemos oído su idea de ver el fútbol. Ojalá todo encaje para que a final de temporada se pueda optar a todos los títulos".

En el futuro deja claro que le gustaría entrenar, pero de momento quiere seguir jugando. "Estoy con una mira puesta en ser entrenador, aunque me queda si Dios quiere algún año de seguir jugando al fútbol que es lo que más me gusta. Me quedan dos años más de contrato y si tengo fuerza seguiré. A día de hoy esa ilusión y motivación que tengo por jugar sigue existiendo. No sé, pero en Japón estamos muy bien y por lo tanto si no pasa nada tendría que ser ahí"

También habló de Xavi y de la opción de coincidir con él entrenando en el futuro. "Todos los entrenadores quieren que sus equipos se identifiquen con su forma de ver el fútbol. Con Xavi voy hablando a menudo. No era fácil decir que sí y decir que no también. Algún día acabará en el Barça, cuando una persona está capacitada es importante que vuelva al club. ¿Un tándem Xavi-Iniesta? Sonar suena muy bien".