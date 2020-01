El TAD no ve motivos para adelantar las elecciones a la RFEF

Luis Rubiales anunció en diciembre que tenía previsto solicitar al CSD el adelanto electoral en la RFEF, con el objetivo de ir reelegido a la Eurocopa. Al estar clasificada la selección por los JJOO de Tokio, los comicios para elegir al nuevo presidente deben celebrarse en el segundo semestre de 2020.

Pues bien, se ha encontrado una pequeña piedra en el camino. Según ha desvelado El Larguero, el TAD ha enviado un informe no vinculante a María José Rienda desaconsejando ese adelanto.

Dicho informe, al que ha tenido acceso la Cadena SER, crítica la petición enviada desde Las Rozas al considerar que se basa en opiniones y no en evidencias. El argumento federativo incide en “la necesidad de adelantar las elecciones porque van a preparar una candidatura al Mundial de 2030, y es conveniente que las estructuras federativas tengan por delante, en Junio de 2020, un mandato de cuatro años”.

El TAD desmonta esta teoría en su escrito, recalcando que “autorizar el adelanto o el aplazamiento en base a opiniones o afirmaciones subjetivas implicaría tener que hacer lo mismo con cualesquiera federaciones que adujesen su propia opinión subjetiva sobre cuándo celebrar elecciones, lo que en definitiva supondría avalar el incumplimiento de la Orden Ministerial".

El CSD ya tiene el informe en su poder. No es vinculante, pero la decisión no es discrecional y debe tomarse con fundamentos en derecho. Cuando se reciban todas las alegaciones se tomará una decisión que aún no está madurada.