Imaginen que ponen ustedes un día la radio y escuchan la siguiente noticia. Técnico, pon el audio:

El famoso vidente televisivo Sandro Rey ha declarado que en nombre del realismo científico debe ser tenido en cuenta.

¿Cómo se quedarían al escuchar esto? Pues igual que me he quedado yo cuando he oído que Carles Puigdemont ha declarado que en nombre del realismo político debe ser tenido en cuenta.

Realismo político es a Puigdemont lo que realismo científico es a Sandro Rey.