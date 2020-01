Encerrada en casa por una pared de nieve de dos metros de altura

Estamos pendientes de 'Gloria', la borrasca que está afectando a cientos de carreteras del país; que ha obligado a cortar calles y suspender las clases en algunas localidades de Murcia -de hecho, son las terceras inundaciones en Murcia en los últimos cuatro meses- y que en Girona ha dejado esta mañana a más de 200.000 personas sin suministro eléctrico. Desde el domingo, esta borrasca ha provocado cuatro muertos y hay una persona desaparecida.

Esta tarde en 'La Ventana' hemos hablado con Pilar Valero, es una vecina de Mosqueruela, en Teruel, donde algunos de los vecinos han encontrado el acceso a sus casas totalmente cubierto por la nieve. Con la ayuda de palas han cavado un pasillo para poder salir.

Atrapados por un ventisquero

Valero ha explicado en 'La Ventana' que es la tercera vez que viven una nevada de esta magnitud aunque no ha sido la más grande, "hace tres años nos cayó un metro de nieve", contaba. Aunque la imagen es impactante -y es que la nieve ha taponado por completo su puerta- no ha nevado tanto como para que la nieve llegase a cubrir una puerta; lo que se ha producido es un ventisquero: "Empezó a nevar y teníamos como unos 30 centímetros pero había mucho viento y de ahí que se haya formado otra puerta de nieve".

La fotografía de Valero puede parecer un montaje, se lo ha dicho mucha gente, pero "es una verdad como una casa, lo que ve en la puerta lo puedes ver por todas las calles del pueblo. En la carretera hay ventisqueros de tres metros", ha explicado en 'La Ventana'.

Este tipo de acumulación de nieve no la puede deshacer la máquina quitanieves, explica esta vecina de Teruel, así que "si te pones malo tienes que ir a Teruel y así no puedes ir". Un problema de los pueblos de montaña; porque "esto es le invierno en Mosqueruela", ha asegurado Valero.

"La clave es no ponerse malo"

Pilar Valero ha subrayado la diferencia entre ir al pueblo para pasar el fin de semana o un periodo de vacaciones como la semana santa de vivir allí: "No pasa nada, se hace... Pero no es lo mismo". La clave, ha asegurado Valero convencida, es "no ponerse malo. Que no haya que ir a Teruel".

Además del quedarse en casa sin poder salir y que es prácticamente imposible salir del pueblo el gran problema que generan los ventisqueros es para los ganaderos: "Aunque lo tienen todo muy preparado no pueden acceder a los animales y, claro, la comida se acaba", explicaba Valero.

Por llamativo que pueda parecer, este martes ha sido el primer día que los alumnos de Mosqueruela se han quedado sin colegio; allí no vale con cualquier nevada para cancelar las clases: "Hace unos años cayó un metro de nieve y no lo suspendieron. Son los ventisqueros".