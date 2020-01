Teté Delgado: "Soy una yonqui de las emociones"

La actriz gallega Teté Delgado visita bajo el seudónimo de 'Sirenita' #ElFaroClave y charla con Mara Torres de su pasión por el mar, de la que toma su sobrenombre, el cual respeta y necesita a partes iguales; de su llegada a Madrid con el sueño de ser actriz y de cómo ha cambiado su vida hasta que volvió a subirse al escenario para estrenar su última obra de teatro 'Sé infiel y no mires con quién'.

De su infancia Delgado reconoce que hereda una felicidad y una capacidad para enfrentarse a todo con la que ha podido afrontar muchos de los reveses que le ha puesto la vida. La Teté que de niña jugaba a ser artista consiguió llegar a Madrid y aquí descubrió que era donde podía hacer mundo. "Se me veía ya desde pequeñita, era directora, promotora, artista en mis propias obras, eran tardes de entretenimiento", ha explicado. "Pero no tenía ninguna referencia, no sabía que se podía salir en la tele hasta que salieron Siniestro Total y yo dije, ahora ya se puede, estos son de aquí al lado", ha añadido Teté.

Además, ha compartido emocionada con Mara Torres el recuerdo de su madre, fallecida hace un año, a la que estaba unida de forma férrea y que le enviaba por cada nueva función teatral, por cada estreno, un ramo de flores con una tarjeta que llevaba escrito "de tu fan número uno".