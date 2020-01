Adama Traoré: "¿Volver al Barça? No tengo ningún rencor, pero si me llama el Madrid me lo replantearía igual"

Adama Traoré, jugador del Wolverhampton, pasó por El Larguero para comentar su buena racha en la Premier y su posible vuelta a LaLiga.

"¿Volver al Barça? No tengo ningún rencor, tengo buenos recuerdos. Pero si me llama el Madrid me lo replantearía igual", explicó respecto a una posible vuelta a la Liga.

El jugador, canterano del Barça debutó en LaLiga con el club culé en un partido contra el Granada. "Aparte de entrar por Neymar, estuve 10 años ahí y tuve muy buenos recuerdos", comenzó a explicar

En 2015 abandonó la ciudad condal para poner camino a la Premier. "Hubo ciertos problemas con el club, malos entendidos. Decido salir y crecer como jugador. Tomo esa decisión. Prefiero no hablar de la historia que tuve por el club. Fue una decisión que tomé en el momento y no me arrepiento. He tenido malas épocas, con lesiones, con equipos...", añadió.

En esta temporada lleva ya 4 goles y 6 asistencias en la primera vuelta de la liga. "Confié al 100% al míster respecto a mi posición. Si puedo explotar mis cualidades, cada posición me hace mejorar distintas cosas", explicó.

Respecto a si podrán ganar al Liverpool, líder indiscutible de la Premier, Traoré dijo que: "Los partidos hay que jugarlos, ningún jugador sale pensando que ha perdido. Es verdad que tienen la liga encaminada, pero independientemente de cuál sea el equipo que tengamos enfrente hay que afrontarlo".

Sobre volver a ser convocado en la Selección española -Robert Moreno le llamó por primera vez-, el delantero dijo que "siempre agradecido a Moreno que fue el que me convocó". "Todo jugador español desea acudir a la selección española. Yo ya he hablado con Mali y lo saben: yo nunca he vivido ahí. En ningún momento les dije que iría ahí, les dije que siempre iría con España", concluyó.