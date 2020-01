Carlos Sainz: "Si hubiese acabado segundo también habría acabado contento, lo he dado todo"

Carlos Sainz conquistó el pasado viernes el tercer Rally Dakar de su carrera (los anteriores los ganó en 2010 y 2017) a los 57 años de edad. El piloto madrileño celebró esta nueva gesta días después con Manu Carreño y José Antonio Ponseti.

Sainz reconoció en la entrevista que en los últimos días hubo mucha competitividad. "Es verdad que en este Dakar se ha corrido mucho, a falta de dos días estabamos con 24 segundos respecto al segundo y con el tercero, Peterhansel, muy cerca también. Estábamos todos con opciones eso hace que automáticamente fueramos a tope. Y encima los tres habíamos ganado el Dakar, nos daba igual quedar segundo o tercero a los tres, entonces tomas riesgos para intentar ganar".

El piloto no quiso 'mojarse' sobre si ha sido su mejor Dakar aunque sí reconoció que hubiera acabado satisfecho aunque no lo hubiese ganado. "Es muy difícil decirlo. Estoy contento de cómo lo hemos preparado, Lucas lo ha hecho genial, enhorabuena también para él porque ganamos y perdemos los dos. Ha sido un Dakar que cuando acabas estás orgulloso y satisfecho de cómo ha ido. Si hubiese acabado segundo hubiera acabado contento también porque lo he dado todo".

También se cerró las puertas a la opción de probar alguna prueba automovilística en la que aun no haya participado. "No lo sé, no lo sé... ¿la Fórmula 1? Estoy por llamar a McLaren a ver si quieren un piloto reserva (risas). Me doy por totalmente satisfecho, creo que ya se pasó el momento de intentar... me hubiese gustado probar las 24 horas de Le Mans pero creo que ya no".

Manu Carreño y José Antonio Ponseti dejaron claro que votarían a Sainz para el Princesa de Asturias de los deportes. ¿Si estuviese el propio Carlos Sainz en el jurado se votaría? "Hombre, yo creo que sí le votaría (risas). No, hablando en serio me considero tremendamente reconocido. Si este año el jurado lo considera, encantado y si no, seguiré luchando. Seguro que hay deportistas que se merecen ganarlo igual o más que yo"

También dejó claro que Fernando Alonso ha hecho un gran Dakar. "Genial, es un pilotazo como la copa de un pino. Yo le pondría un diez porque lo ha hecho muy bien, además creo que se ha divertido y espero que vuelva. El Dakar con Alonso es más divertido que sin él".

Y por último confirmó que lo de presentarse a las elecciones del Real Madrid es algo que descarta ahora mismo. "A mí me preocupa el Real Madrid, si el Real Madrid está bien estoy contento. Está jugando bien y le veo físicamente bien. ¿Elecciones? No, yo creo que no. Pero el Madrid sabe que puede contar conmigo en cualquier momento y cuando haga falta".