Como ya saben ustedes, el gobierno estudia rebajar las penas por el delito de sedición. Todo el mundo está hablando de esto y yo no puedo obviar el tema. Modificar el código penal para rebajar las penas de sedición. Así no se hacen las cosas. A mí esto me parece de juzgado de guardia. Las cosas si se hacen, se han de hacer bien. Yo lo que propongo desde aquí, desde este altavoz que me ofrece la radio, es que se vaya un paso más allá. Propongo que el gobierno designe a Quim Torra fiscal general del Estado. ¡Digo yo que ya puestos!