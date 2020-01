La borrasca sí nos une

La borrasca Gloria no sabe de fronteras. Nos trata a todos por igual. Cuando deja caer el agua o mueve mucho las olas, no se fija si lo hace en Catalunya o en Andalucía.

Esta borrasca nos une, y lo triste es que siempre nos unan las cosas malas. Esta mañanica de miércoles no quiero hacer bromas ni chascarrillos como a veces hago. Solo quiero mandar un beso y un abrazo a todas las personas que están pasando momentos delicados. Y deseo de corazón que lo próximo que nos una no sea una borrasca, sino algo bueno. Que lo bueno también tiene que unirnos, leches, y no solo las borrascas.

Un beso a todos y tened precaución, y escuchad en la radio si es peligroso ir a un sitio y si es peligroso no vayáis. Un beso, hijos, y mañana os prometo que os haré un chascarrillo.