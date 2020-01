La quiniela de Carlos Boyero para los Goya: "Igual se lo lleva este señor tan famoso que se llama Almodóvar"

Este domingo se entregan en Málaga los Premios Goya en una edición que parte con dos claras favoritas: ‘Mientras dure la guerra’ con 17 nominaciones y ‘Dolor y gloria’ con 16. La cinta de Almodóvar ya fue escogida por la Academia para representar a España en los Oscar, en los que de hecho ha sido nominada. La gala, al igual que el año pasado, estará presentada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril en un año en el que los datos del cine español han sido bastante positivos. Este viernes 'La Ventana' emitirá un programa especial desde Málaga.

A Carlos Boyero no le gustan las quinielas "porque no acierto" aunque sí ha contado que 'La trinchera infinita' e 'Intemperie' son sus favoritas. Sin tenerlo claro cree que "este señor tan famoso que hace tiempo que no recibe Goyas que se llama Pedro Almodóvar" puede llevarse el premio por 'Dolor y Gloria'. "Mi película favorita es esa cosa claustrofóbica y terrible contando la historia de un topo", ha explicado Boyero sobre 'La trinchera infinita'.

En el apartado de mejores actores y actrices del cine español cree que la decisión es difícil aunque supone que será Antonio Banderas quien se lleve el premio Goya por 'Dolor y Gloria' porque "significa mucho". En el apartado de mejor actriz se queda con Belén Cuesta en 'La trinchera infinita' donde "está soberbia".

Hace unas semanas hablábamos con Mara Torres de 'El Faro', pero no su programa, sino la nueva película de Robert Eggers, que triunfó en su debut con ‘La bruja’ en 2015. La cinta, en blanco y negro y protagonizada por Robert Pattinson y Willem Dafoe, nos traslada a una misteriosa y remota isla de Nueva Inglaterra a finales del siglo XIX. En dicha isla, un veterano farero y su ayudante deben convivir durante cuatro semanas para mantener el faro en buenas condiciones. La convivencia se hace cada vez más complicada y el director hace un análisis de la masculinidad, los límites del hombre y la locura.

La película está nominada al Óscar a la Mejor Fotografía, y es que la misma está muy cuidada. No solo está rodada en blanco y negro, sino que el director ha querido recrear una imagen tal y como era la de las fotografías de finales del siglo XIX. Con una fuerte influencia del expresionismo alemán, conecta con ‘La bruja’ en el tema que subyace a la trama, un personaje que se encuentra bajo los mandatos de una figura autoritaria que contempla la violencia como forma de liberación.

"El término fallida me parece piadoso", dice Boyero sobre 'El Faro'. Una película que para él mete los discursos del capitán Ahab de Mobby Dick o las profecías biblia "con calzador". El crítico asegura que estuvo a punto de salirse del cine porque acabó "harto de Willem Dafoe y sus continuas flatulencias" aunque reconoce que ha generado expectación por la cantidad de gente que estaba ne el cine viendo la película con él.

A partir de este viernes se puede ver en los cines 'Aguas oscuras'. Dirigida por Todd Haynes, que ya nos sorprendió con la ‘Carol’ y basada en una historia real. Nos cuenta cómo un hombre se enfrenta a gran una multinacional, un Quijote moderno que lo arriesga todo por el camino.

Y es que se basa en un artículo que apareció en enero de 2016 en el suplemento dominical de 'The New York Times'. En el mismo se explicaba el trabajo del abogado Rob Bilott para sacar a la luz los peligros de un “producto químico eterno” que, durante años, contaminaba las aguas de una zona rural. El caso se convirtió en la mayor demanda colectiva hasta el momento, con 70.000 afectados. Las sustancias en cuestión son PFOA y PFOS, catalogadas por la Unión Europea como cancerígenas, tóxicas para la reproducción y bioacumulativas. Protagonizada por Mark Ruffalo y Anne Hathaway, destaca el sutil uso que hace el director de la temperatura de color.

Carlos Boyero ha explicado en 'La Ventana' que es una "historia que te pone los pelos de punta". Aun así, Boyero explica que tiene la sensación de haber visto ya este tipo de películas: "Simplemente está bien. Se deja ver y sales muy cabreado con las cosas que hace los poderosos comprando a todo Dios y que estamos todos expuestos a que nos quiten del mapa en nombre de sus ganancias".