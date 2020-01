Los testimonios de la borrasca 'Gloria': "Esto es un mar de agua, tengo el río en mi garaje"

A 996 metros cúbicos por segundo discurría el caudal del Ter a primeras horas de esta tarde por El Pedret, uno de los tres barrios de Girona por los que el río se ha desbordado procedente del pantano de Susqueda. Son cientos los vecinos de las viviendas más próximas al río que, o bien han desalojado provisionalmente sus viviendas o bien se han refugiado en las plantas altas siguiendo la recomendación de las autoridades ante el riesgo de inundación. Es el caso de Gerard Clos, vecino de El Pedret, que permanece con su hijo de seis meses en la planta superior de su casa, situada a escasos cinco metros del río.

"Ahora mismo, esto es un mar de agua, parece una película", ha descrito asomado a una de las ventanas superiores de su casa, mientras el agua alcanza ya los ochenta centímetros en el interior de su garaje. "El Ter está ya casi dentro de mi garaje, nunca había visto algo igual, y mi vecino que tiene 80 años y que siempre ha vivido aquí me contaba hace un rato que él tampoco recuerda algo parecido en toda su vida". Gerard asegura estar tranquilo pero muy pendiente de la situación y de las recomendaciones a través de la radio e internet y aconseja a todos los vecinos de la zona que permanezcan en sus casas.

Girona sin agua potable

El agua también ha provocado inundaciones en los bajos del hospital Josep Trueta de Girona, así como en el Auditorio y el pabellón deportivo Fontejau del Uni Girona donde esta tarde se tenía que disputar un encuentro de la Euroliga de baloncesto femenino. Según ha contado en conexión en directo la redactora de Radio Girona, Clara Pàmies, los bomberos y Protección Civil siguen trabajando a destajo mientras "de vez en cuando se escuchan crujidos que no son otra cosa que los árboles que se parten o se vienen abajo incapaces de resistir la fuerza del agua". Además, el Ayuntamiento se ha visto obligado a cortar el suministro de agua potable en Girona, Salt y Sarrià de Ter aunque en redes sociales ha informado que se restablecerá temporalmente entre las 20.30 y las 21.30 horas de hoy y este viernes entre las 7 y las 9 de la mañana

La Malvarrosa inundada

En plena ciudad de Valencia las olas han cruzado la playa de la Malvarrosa llegando hasta los locales de la playa. Hemos hablado con el presidente de la asociación de hosteleros Levante, José Miralles, que ha reconocido que todavía les queda mucho trabajo por delante para poder reponerse tras la borrasca: "Estamos intentando sobreponernos al shock que ha sido esta borrasca tan dañina para el litoral mediterráneo", confesaba.

Este jueves ha sido el primer día que han podido entrar en los los locales tras "unos días duros" en los que sentían "la impotencia de ver que no puedes hacer nada, no puedes proteger los locales, no puedes entrar a la playa porque las olas pasaban al paseo marítimo", explicaba Miralles. El día de hoy lo han dedicado a la cuantificación de los daños y a comenzar a limpiar los locales: "Sacar arena, sacar agua y ver si nos podemos sobreponer a esto", narraba el presidente de los hosteleros de la Malvarrosa.

José Miralles tiene 46 años, forma parte de la segunda generación de hosteleros de su familia; conoce el lugar desde los seis años "cuando mis padres montaron un merendero de los típicos que se montaban de madera en la playa en época estival". Como él, el resto de hosteleros valencianos de la Malvarrosa con los que ha hablado aseguran que no conocen un temporal igual en la zona: "Esto es histórico. Esto no se ha conocido jamás en la playa de la Malvarrosa. Estamos hablando de que las olas han llegado al carril bus en la parte de atrás".

Aun con los destrozos que 'Gloria' deja en la Malvarrosa, José Miralles es consciente de que los locales de zonas como Alicante han corrido peor suerte: "Gracias a que tenemos este paseo tan fuerte que ha protegido los locales. Lo contrario de nuestros compañeros de Alicante", explicaba el presidente de los hosteleros de la playa.

"El Delta del Ebro va a desaparecer"

Mientras se sigue actuando en muchos puntos, comienza también la evaluación de daños y el impacto en todo tipo de actividades. En el Delta del Ebro, en Riomar, en el corazón del parque natural, Julio Bellaubí tiene una empresa de alojamientos turísticos y pesca deportiva.

En noviembre su empresa hizo 30 años; los alojamientos no han sufrido daños importantes más allá de alguna gotera y las embarcaciones las guardaron a tiempo en el almacén, aunque los amarres han quedado destrozados.

Bellaubí reconoce también que es la primera vez que ve un temporal tan fuerte: "Esporádicamente ha habido algún temporal de Levante, pero con la magnitud del de ahora no lo hemos vivido". Y asegura que las personas que conoce del Delta del Ebro mayores que él le confiesan lo mismo.

"El Delta del Ebro es un territorio muy frágil", ha explicado Bellaubí, que reivindica "a gritos" soluciones para la zona "porque, si no, al ritmo que va, el Delta del Ebro va a desaparecer".