Cristina Rodríguez: "Las mujeres tenemos que demostrar constantemente por qué estamos ahí"

La estilista y diseñadora de vestuario Cristina Rodríguez visita #ElFaroMontaña y charla con Mara Torres durante la madrugada de la Cadena SER bajo el seudónimo de 'Dorada' y recuerda su infancia y juventud en su Benidorm natal, el cual reconoce que marcó la personalidad que la hace ser quien es hoy. "Aunque mucha gente lo critica, a todos nos gusta veranear allí. Allí aprendí todo sobre la modernidad, era tan cool, lleno de turistas y gente moderna", ha explicado.

Nos ha hablado de por qué elige un seudónimo, tan relacionado con ella y como llega vestida a la entrevista. "Mis sobrinos dicen que todo lo que refleja me lo compro, tanta lentejuela que cuando llego a los rodajes se piensan que voy a vestir a los actores y actrices así", ha añadido. Detrás de sí tiene cinco nominaciones a los premios Goya a mejor vestuario y una larga carrera en la que reconoce que le costó mucho más ser tomada en serio por ser mujer. "Las mujeres todavía tenemos que demostrar por qué estamos en nuestros puestos de trabajos, pensaban que era la novia de alguien y no me respetaban por como iba vestida", ha relatado Cristina.

Tras tantas nominaciones a los premios del cine español reconoce que le sigue haciendo mucha ilusión y que sueña con recibir un Goya desde hace 20 años. "Tengo el discurso preparado desde que estaba estudiando la carrera, sabía que yo estaba hecha para ganar uno y lo ganaré", ha confesado.