Saúl: "En siete años jamás había vivido algo así"

Saúl Ñíguez, uno de los capitanes del Atlético de Madrid, habló tras la debacle del Atlético de Madrid frente a la Cultural Leonesa en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Saúl lanza un mensaje a la plantilla en este momento duro para la plantilla: "Momento complicado. Es el momento de estar más fuertes y unidos que nunca. Espero y quiero que el equipo se tome esto como lo que ha sido, una derrota muy dolorosa y que nos sira para mejorar. En siete años jamás había vivido algo así"

"Lo digo y no me canso de decirlo, esto es el Atlético de Madrid. Así no se representa al equipo. La afición no se merece esto, el club no se merece esto. Los jugadores tenemos toda la culpa", se disculpa el mediocentro del Atlético de Madrid.

Quita cualquier culpa al entrenador de la dolorosa derrota: "Aquí los culpables somos los que estamos en el campo. No podemos mirar aduera. Somos once contra once y la Cultural ha hecho un partidazo y hay que darle la enhorabuena. Tenemos que mirar para nosotros. La culpa es principalmente nuestra"

El mediocentro del Atlético de Madrid echa la vista atrás y cita una de las causas en el bajo rendimiento: "En la Supercopa competimos bien, pero psicológicamente quedamos tocados. Tenemos muchas cosas que mejorar"