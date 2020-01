Robert Moreno: "Yo quería ganar la Eurocopa y el Mundial con Luis Enrique"

El ex seleccionador español, Robert Moreno, fichó el pasado 28 de diciembre por el AS Mónaco para ser el primer entrenador del equipo del Principado. Apenas un mes después, el catalán charló con Axel Torres y Manu Carreño en 'El Larguero'.

Mónaco: "Vinieron a por mí, me dijeron que era la única opción y que me querían a mí y eso me hizo decantarme. De todas las opciones que salieron el Mónaco fue el que fue más en serio a por mí. Hubo otras ofertas, como el de la selección de Ecuador, que fue cierto".

Primer entrenador: "No me pedía el cuerpo dar este paso, de hecho yo no me planteaba esto hasta dentro de unos años. Siempre tenía la ilusión de primer entrenador pero para nada pasaba por mi cabeza estar en esta situación. Ha sido en circunstancias muy muy excepcionales, es algo que ojalá no hubiese pasado".

Exceso de ambición: "La única ambición que tenía en marzo cuando empezó el problema que todos conocemos era seguir siendo segundo entrenador con Luis Enrique. Yo quería estar hasta el Mundial con Luis y ganar la Eurocopa y el Mundial juntos. Yo no estaría aquí sin haber estado los nueve años con Luis, esa es la realidad. Agradecimiento infinito y es una situación que ante todo me parece triste, en el plano personal es algo que te duele muchísimo".

Eurocopa: "En las circunstancias tal y como se dieron a mí lo que se me plantea es eso (seleccionador en la Eurocopa). Evidentemente también pasa luego pasa otra cosa que yo dije y cumplí que es que en el momento en el que Luis Enrique quisiese volver yo iba a dar un paso a un lado, incluso sabiendo que eso suponía desaparecer de la jugada".

Luis Enrique: "A día de hoy todavía no sé el por qué. Yo no quiero estar enfadado en mi vida, me gustaría tener buena relación con todo el mundo, incluido Luis Enrique. ¿Volver a trabajar con él? Eso ya creo que va a ser muy difícil. ¿Luis Enrique segundo entrenador mío? Alguna vez hemos hecho la broma (risas). Es muy difícil, hay demasiadas cosas entre medias".

Rubiales: "Hoy sigo pensando que es alguien a quien le tengo que agradecer muchas cosas porque confió en mí en su momento, absoluto respeto por las decisiones que se toman. De verdad que no tengo ningún reproche ni nada porque en la vida si tu te guardas rabia dentro al que le hace daño de verdad es al que se la guarda".

La Premier: "Luis Enrique no me llegó a plantear la opción de irme con él a la Premier, nunca".

Volver a la Selección: "Me ecantaría, ¿por qué no? Sé que es algo muy difícil y eso es algo que solo se puede conseguir a través del trabajo. Sería maravilloso volver a dirigir a mi país".

Los jugadores: "Con los jugadores en privado en mantenido relación, me han escrito muchos después y no solo jugadores, también más personas. Todos me han transmitido su agradecimiento por los meses de trabajo y me han deseado mucha suerte. Con algún jugador sigo hablando, a ver si me puedo traer alguno a Mónaco".

Mbappé: "Ojalá él y Neymar fichen por el Real Madrid. Mbappé al Madrid, Neymar al Barça y Cavani al Atlético y si encima se vienen Ander Herrera, Sarabia y Bernat conmigo, pues ya lo hacemos redondo. Para el campeonato no francés no sería bueno. Es uno de los países que más talento está exportando ultimamente".

Mejor entrenador: "El mejor entrenador sería una mezcla entre Guardiola y Klopp".

Iker Casillas: "¿Iker de presidente, por qué no? En esto del fútbol me creo cualquier cosa. Es alguien muy representativo del fútbol español y estoy seguro que con ilusión y ganas lo haría bien".