Diez años de buenos discos con El genio equivocado

Justo hace diez años, Joaquín Pascual ponía fin a Travolta (grupo que compartía con Tórtel) y preparaba su primer disco en solitario con la idea de autoeditarse. Fue en ese momento cuando Rafa y Joan –quienes ahora forman El genio equivocado– pararon los pies al ex de Sufrin' Bichos y Mercromina. De esta manera, El ritmo de los acontecimientos se convirtió en el primer disco que editó este sello que ahora cumple diez años de vida. "Le dijimos (a Joaquín) que teníamos en mente hacer un sello porque nos llegaban muchas maquetas. Fue entonces cuando nos dijo 'si vosotros montáis un sello la primera referencia me encantaría que fuera mi disco' y así fue", explica Rafa, al que le une procedencia (ambos son de la localidad valenciana de Ayora) y una larga amistad con el artista.

Aquellas diecinueve canciones que hablaban de la incandescencia y la perversidad de lo cotidiano fueron el detonante de El genio equivocado. Un disco que este pequeño sello barcelonés ha reeditado y que ha llevado a las dos fiestas de celebración de su décimo aniversario: dos noches en la Sala Sol de Madrid y otras dos en Almo2bar de Barcelona (aún queda la del 8 de febrero en La Capsa] en el Prat del Llobregat). El propio Joaquín Pascual ha estado en ambos conciertos, así como varias bandas que llevan la marca EGE, entre ellas Hazte Lapón (una de las grandes bazas del sello y que Fuego y Chinchetas entrevistó y publicó en exclusiva su vídeo de despedida), que puso punto y final a su carrera musical.

Rafa y Joan han estado ligados a la música desde siempre. Han pasado de escribir en varias webs musicales y tener uno de los podcast referencia en la escena catalana, Rayo C en tus oídos, a ser ellos mismos los que diesen voz a todas esas maquetas que les llegaban. "Contactábamos con grupos y nos mandaban sus maquetas. Muchas veces decíamos 'que pena que esto no llegue a ver la luz de una forma editada'. Fue un poco también la continuación del sello", recuerda Rafa. Tenían un primer pelotazo y una larga lista de bandas a las que dar una oportunidad, solo les faltaba el nombre.

"Cuando empezamos a barajar nombres, porque ya habíamos pensado en formar un sello, salió el de El genio equivocado porque Joan lo tenía pensado en inglés, The wrong genius. Digimos que tenía que ser algo en castellano y le dimos el giro de traducirlo. Nos gustó porque es la contradicción de que hasta los genios se equivocan a veces. Cualquier persona, por muy perfecta que sea, se equivoca". Que se lo cuenten a los propios Joan y Rafa que recuerdan como bandas como Viva Suecia o Templeton pasaron por su puerta y no se quedaron. "No es que no les quisiéramos sino que muchas veces el mail se pierde entre miles y luego dices, mira eran este grupo", explican.

El que no se les ha escapado es Centauros, la última adquisición de El genio equivocado. "Son un dúo de Barcelona que hacen un pop electrónico y la particularidad es que ellos componen canciones pero ya piensan en un vocalista que la van a cantar. Su EP se autoeditaron y nos encantó. Para el segundo nos dijeron que en cuanto lo tuvieran acabado nos lo enseñarían y en cuanto lo vimos teníamos claro que tenían que formar parte del selló". Centauros ahora comparte familia con el petardeo de Ladilla Rusa, el pop visceral de Escuelas Pías, los apasionados Cómo vivir en el campo, el jangle-synthpop de Parapertú y los ruidosos El lado oscuro de la broca. Entre otros, claro. La lista de bandas comandadas por El genio equivocado es bastante larga.

Un sello es como una vida, hay momentos buenos y momentos malos. "Motivación y orgullo" cuando sacas un disco y luego hay "problemas de todo tipo". "Desde problemas económicos hasta vermos apurados, de que en diez años se han muerto personas conocidas y familiares, hemos tenido problemas de salud, ha habido sustos muy gordos… como en cualquier vida", recuerda. Estos "sustos" acabó con la creación de La botiga de El genio equivocado en septiembre de 2018. "Lo teníamos en mente desde hace mucho tiempo pero por circunstancias de la vida yo profesionalmente –era arqueólogo– se juntaron muchas cosas y decidí que no seguía en la profesión. También hubo un problema de salud que me tuvo un año y medio de baja, tuve que pasar un tribunal médico, me dijeron que ya no podía trabajar de lo mío porque sufrí un ictus. No podía desempeñar más mi profesión. Claro, te dicen que te busques la vida con otra cosa. Empezamos a barajar la posibilidad de que si esto sucedía lo más interesante y factible era abrir una tienda de discos y a la vez oficina de sello".

Seguramente, si paseas por Carrer de Benet Mercadé en Barcelona, por el número 22, es muy probable que te topes con El genio equivocado. Entre vinilos de corte indie y libros musicales, Rafa compagina su labor en la tienda, en el sello y mantiene a rajatabla el perfil de instagram de la botiga donde siempre hace una recomendación diaria. Lo que sí que ha quedado más apartado es su la faceta dj de Rafa y Joan a.k.a. Pin & Pon DJs: "Lo hacemos ocasionalmente con algún grupo cuando vamos de gira, en algún festival o en alguna fiesta personal... Durante muchos años estuvimos yendo a Madrid cada mes. Entramos en el circuito de djs independientes que había y nos movíamos mucho".

Editando buenos discos desde 2010 es el lema de este sello y lo cumplen siempre. El único criterio es que el grupo que van a editar les guste a ambos. "Nos llegan muchas propuestas al mail, también muchas propuestas de parte de amigos que te dicen recomiendan bandas, nosotros buceamos por la red, te enteras de tal grupo, pero lo principal es que tanto Joan como yo estemos de acuerdo", comenta Rafa. "Nosotros nacimos sabiendo que somos un sello independiente y muy pequeño", subraya desde el mostrador de la tienda a la vez que por la mente se le pasan todos los grupos que han conocido en esta década pasada y termina con un "esto va a dar para otros diez años y esperemos que más". Aquí va una reflexión del propio Rafa sobre cinco grupos que Fuego y Chinchetas ha destacado.

JOAQUÍN PASCUAL: "Principalmente fue un placer que Joaquín nos diera ese primer disco de su carrera en solitario, El ritmo de los acontecimientos, y fue una piedra para ya empezar con todo lo que ha sido El genio equivocado".

LAS RUINAS: "Lo principal de Las Ruinas es que prácticamente han ido avanzando con el sello, porque ha sido un disco por año (Butano!, Disco de autoayuda para mutantes, Groarrr!, Acidez house, Toni Bravo, Siesta mayor, 100% Maximum heavy pop, Latidos cósmicos y ¡Alucinaje!). El décimo que saldrá ahora es en directo del último concierto que fue en Barcelona y con este ya se separan".

ODIO PARÍS: "Esta fue la típica referencia que te dice un amigo. Cuando le dimos la primera escucha que tenían en Bandcamp o MySpace nos quedamos enamorados y fue una apuesta segura desde el principio. Fueron la cuarta o quinta referencia del sello. Cuando se fueron a Mushroom Pillow con el segundo disco nos dio mucha pena porque, como con todo, con el tiempo vas haciendo amistad, los conoces... Estaban en Barcelona, hablábamos mucho, nos veíamos mucho, teníamos una amistad muy importante y de repente nos dijeron que se querían dar un paso más grande. Nos dio mucha tristeza".

HAZTE LAPÓN: "Realmente lo que hay que decir es que Hazte Lapón, con sus dos últimos discos, van a pasar a la historia del pop nacional de este país. Han hecho dos verdaderas joyas y creo que se van a reivindicar dentro de unos años, mucho más de lo que están ahora".

LADILLA RUSA: "Este terremoto ha llegado en el último año del sello y han revolucionado todo. De estar siempre moviéndote con unas cifras pequeñitas a hacer tres millones de visitas con un vídeo. Es una explosión de todo. Es un motor cuando han pasado 10 años y estas reinqueante pensando 'madre mía como tengamos que aguantar otros diez años'. Pues no, ha llegado Ladilla Rusa y te ponen las pilas completamente. Es brutal".