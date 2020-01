Buenafuente: "Los Goya son un milagro laico que se produce anualmente en España"

Esta tarde hemos abierto 'La Ventana' desde el Paraninfo de la Universidad de Málaga a poco más de 24 horas de que se entreguen en esta ciudad andaluza los Premios Goya. Junto a Carles Francino, Isaías Lafuente y los presentadores de 'El Cine en la SER' Pepa Blanes y Jose Manuel Romero hemos invitado a esta edición especial del programa a las actrices Marta Nieto y Natalia de Molina, el director de la Academia de cine Mariano Barroso y los presentadores de la gala Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

Marta Nieto y Natalia de Molina

Tanto Marta Nieto (por 'Madre') como Natalia de Molina (por 'Adiós') interpretan en las películas por las que están nominadas a dos madres; una que pierde a su hijo y otra cuyo hijo desaparece: "No estamos preparados y no lo estaremos nunca para sobrevivir a un hijo. No se puede entender", explica De Molina. Por su parte Marta Nieto se enfrenta al "universo de la desaparición que es más terrible que el de la pérdida porque la esperanza no la puedes matar".

Las dos actrices se han enfrentado a la construcción de sus personajes y Natalia de Molina asegura que es un proceso en el que se obsesiona, "paso 24 horas al día", asegura. Nieto cuenta que los personajes que interpretan tienen "algo que habitas que te habita también. Uno es práctico y en el día a día sobrevive a la vida y la disfrutas con alegría pero hay una parcela de mí que ha aprendido a través de los ojos de Elena y eso es parte de mí también", explicaba en 'La Ventana'. Natalia de Molina hablaba de un sentimiento similar en el que el personaje "forma parte de mí, de mi historia, de mi trabajo y de mi persona. Los personajes que interpretas están contigo".

Marino Barroso

El presidente de la Academia, Mariano Barroso, ha asegurado en la SER que este ha sido "un año excepcional" para el cine español con "una cosecha impresionante. No hay más que ver los reconocimientos internacionales". Barroso ha destacado también el resto de actividades que realizan en la Academia y ha hablado acerca de si es necesario una redefinición del concepto del cine con las series y plataformas digitales disponibles en la actualidad: "estamos todo el rato buscando dónde empieza y dónde acaba el cine. El hecho cinematográfico es el espacio que transcurre entre la pantalla y el espectador", explicaba Barroso.

El presidente de la Academia de cine que organiza los Premios Goya ha explicado que la academia "entiende por cine lo que se exhibe en salas"y señala: "Es casi imposible sentir en tu casa lo que sientes en la sala". Precisamente Marta Nieto comentaba en 'La Ventana' que las plataformas digitales no son incompatibles con ir a las salas de cine: "Uno puede ver Netflix en casa e ir al cine los domingos como quien puede rezar en casa e ir a misa los domingos".

Silvia Abril y Andreu Buenafuente

Los presentadores de la gala han comentado en 'La Ventana' que no se proponen ningún reto concreto más allá de estar a la altura y pasarlo bien: "A mi edad es valorar lo que tienes, es muy bonito que confíen en nosotros después de tantos años. Esto no es un agobio ni un marrón. Esto es un regalazo que te dan como cómicos y hay que disfrutarlo, no enfurruñarte en ningún momento", comentaba Buenafuente.

Andreu Buenafuente ha asegurado también que los Premios Goya son "un milagro que se produce anualmente en España. Que todos nos aunemos y la partitura no desafine es un milagro laico".