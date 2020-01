Los Goya no aparecen en la RAE, pero los Óscar sí

Con motivo de los Premios Goya, hemos buscado en la RAE algunos términos del cine español y nos hemos llevado la sorpresa de encontrarnos que muchas no están. Por ejemplo, la palabra 'Óscar' sí aparece en la RAE, pero si buscamos 'Goya' no obtenemos ninguna definición, simplemente no existe.

Entre las veinte acepciones de 'concha' que aparecen en el diccionario, ninguna recoge que la ‘Concha de Oro’ es uno de los premios de cine más famosos, no sólo en España, sino a nivel internacional. Y lo mismo ocurre si pretendemos encontrar otros premios como ‘Biznaga’ o ‘Espiga’.

La RAE tiene una entrada para ‘western’, “género de películas del lejano oeste”, pero no hay rastro de nuestro ‘spaghetti western’, ese subgénero cuyas películas se rodaron en su mayoría en el Desierto de Tabernas, en Almería.

Otros anglicismos como ‘tráiler’, ‘thriller’ y ‘hollywoodiense’ sí tienen su espacio en nuestro diccionario y, sin embargo, otro tan utilizado como es ‘spoiler’ aún no ha encontrado su hueco.

En la definición de ‘destape’ no hay ninguna referencia a nuestro famoso ‘cine de destape’que supuso un nuevo género cinematográfico en España. Por otro lado, ‘charlotada’ y ‘cantinflada’ son dos términos totalmente aceptados, pero el sustantivo ‘landino’ y adjetivos como ‘berlanguiano’ y ‘almodovariano’ no han pisado todavía la alfombra roja de la RAE.

Los académicos podrían hacer un esfuerzo y, si se aplican, quizás les concedan un Goya al mejor guion adaptado. Porque adaptación, en esta materia, necesita nuestro diccionario. Les quedaría "de cine".