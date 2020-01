"Parecía difícil, pero sí: Setién lo ha conseguido"

El FC Barcelona y especialmente Quique Setién, se ha llevado el primer 'batacazo' de la nueva era del club blaugrana. Este sábado, en Mestalla, el Valencia le ha ganado por dos goles en su campo, con un gol en propia de Jordi Alba y otro de Maxi Gómez, quien se llevó una gran ovación de todo el estadio.

Con esta derrota, en el tercer partido de Setién como técnico del Barcelona, muchos han criticado en juego del conjunto blaugrana, el estilo de Johann Cruyff al que todos apelaban con la llegada del nuevo entrenador. El Barça se ha llevado la posesión del partido y ha hecho más de 800 pases, pero no han tenido profundidad para llegar a portería.

Jordi Martí: "Esto no es cosa de una semana. Lo que hay que tener es creencia en el libreto de Setién, tener más paciencia. Los tres primeros partidos son desoladores y de desesperanza porque no consigue implantar su libreto. No tiene ni profundidad, ni llegada. Hay que darle un poco más de tiempo y paciencia"

"Nos ha contado encontrar un partido bueno en LaLiga"

"Como todos sabemos, esta pesadilla que nos pesa como una losa, que este próximo junio Messi tiene una cláusula en su contrato que podría ejecutar unilateralmente... Cuando vemos a Messi cabizbajo, sin cómplices, que todos le damos la exigencia... hoy también coge el carro y saca el partido adelante. Es que no puede ser, no podemos pedirle siempre que ser el líder y saque el carro adelante"

"El único momento e el que se le ha visto a Messi brillar los ojos es con la entrada de Arturo Vidal. En el plan Messi, lo hemos visto sin acierto individual"

Santi Giménez: "A empeorado el Barça, yo lo veo peor. Parecía difícil pero este club tiene esa capacidad de sorpresa. Valverde dejó el equipo más goleador de LaLiga, profundidad no faltaba"

"La poítica deportiva del Barça ha sido inexistente, hasta el punto de no tener a un delantero suplente"

"Setién no ha heredado un equipo como le pasó a Solari con Lopetegui, Setién ha heredado un equipo líder. Cada partido con Setién ha ido a peor"

"El Barcelona ha chutado 14 veces a puerta, 11 de Messi. El equipo es un desbarajuste. Con Valverde había cosas que no funcionaban, pero no se si con esta plantilla alguien puede sacar más cosas de las que sacaba Valverde. Aunque sea a costa de jugar mal, poco brillante y poco vistoso. Me parece que con el tiempo se va a demostrar que lo que estaba haciendo Valverde era un milagro"