"Las Champions se ganan con jugadores así": Álvaro Benito da el nombre clave de la temporada del Real Madrid

El Real Madrid tiene ante sí la posibilidad de situarse como líder de la Primera División española este domingo si logra, al menos, un empate ante el Real Valladolid en tierras pucelanas.

La derrota del Fútbol Club Barcelona ante el Valencia en Mestalla, la primera de la era Quique Setién en la Ciudad Condal, concede al equipo de Zinedine Zidane la oportunidad de colocarse como líder en solitario.

El conjunto blanco viene de ganar la Supercopa de España, está arriba en la tabla clasificatoria de LaLiga y se encuentra en octavos de final de la Copa del Rey (juega contra el Real Zaragoza el próximo miércoles) y se medirá al Manchester City en los octavos de la Copa de Europa (ida en el Bernabéu el 26 de febrero).

En Carrusel Deportivo estuvo Álvaro Benito para analizar la actualidad del equipo blanco. Uno de los nombres que siempre está encima de la mesa es el de Gareth Bale, futbolista con el que Álvaro no ha perdido la fe aún.

"Yo me ilusiono rápido con él, es un jugador que me gusta, sus características siempre me han gustado. No sé si tiene demasiada mala suerte, porque no puede ser que cada vez que vuelva le pase cualquier cosa y no pueda tener continuidad. Todavía tengo la esperanza de que en los días importantes... yo siempre digo que que las Champions se ganan con los jugadores de primer nivel y Bale cuando está bien lo es. Cuando te enfrentas a equipos de tu mismo talento, los jugadores grandes son los que te llevan a ganar los títulos, y él es un jugador de éstos, lo ha demostrado, a cuentagotas, pero lo ha hecho. Zidane lo sabe, por eso le quiere mantener a flote", comentó el ex jugador madridista.