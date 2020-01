En 'la cama del poliamor' de Gabriela Wiener

Soy Gabriela Wiener. No soy actriz. Soy escritora. Duermo con un hombre, una mujer y un bebé, el hijo que tuvieron hace poco mi marido y mujer. Así comienza la obra Qué locura enamorarme yo de ti (o cómo sobrevivir al poliamor), escrita e interpretada por la periodista y escritora peruana Grabriela Wiener, dirigida por Mariana de Althaus, un monólogo en el que Wiener habla de su esposo, de su esposa, de sus dos hijos en común y de la cama de casi cinco metros que comparten y que llama "la cama oficial del poliamor". Wiener habla en esta obra de su experiencia real sobre el amor y de los retos y contradicciones de esta vida en tripareja, que nos cuenta hoy en La Hora Extra.

"No hay ninguna fórmula, ningún pensamiento que, analizado, examinado a fondo, no se haga añicos. Deberíamos recordar eso siempre que estemos contentos con cualquier hallazgo". Es uno de los apuntes que Emil Cioran escribió en uno de sus cuadernos, repletos de anécdotas, relatos de encuentros, pensamientos y reflexiones que fue escribiendo entre los años 1957 y 1972. En su cubierta, Cioran subrayó: "Todos estos cuadernos son para destruir". Evidentemente, eso no sucedió. La editorial Tusquets acaba de inaugurar su Biblioteca Emil Cioran con la publicación de estos cuadernos en un solo volumen, además de su obra En las cimas de la desesperación. Y nos parece que Cioran tiene razón, porque si reflexionamos en serio sobre algo y abrimos los puntos de vista sobre el asunto, es probable que lo que pensábamos salte por los aires.

Algo parecido propone Antonio Castro Guijosa, director de Iphigenia en Vallecas, que estrenaba hace unos días en la Sala Cuarta Pared de Madrid la obra Solo un metro de distancia, un texto que firma y dirige, que habla del trauma y el sufrimiento que provocan los abusos sexuales en la infancia y en el que convoca no solo a la víctima (ya adulta) sino a los testigos de su sufrimiento: médicos, psicólogos, pareja, familia...

Se ha documentado mucho el viaje de los exiliados españoles que salieron del país huyendo de la Guerra Civil, pero no tanto el de aquellos que salieron de España a finales del siglo XIX, rumbo a Estados Unidos, buscando un futuro mejor. En La Hora Extra hablamos de una exposición que documenta la vida de estos emigrantes invisibles. Y de un viaje de vuelta, porque el son y la temperatura caribeña acaban de llegar al Teatro de la Zarzuela, que nunca en sus 163 años de historia había programado un título que no fuera español, y lo hace con la zarzuela cubana Cecilia Valdés, todo un símbolo de la cultura popular de la isla.

Más Latinoamérica. Viajamos a Brasil de la mano del documental Al filo de la democracia, de Petra Costa, una película que analiza la caída de Lula y el auge de Bolsonaro y también al Chile de Pablo Larraín, que acaba de estrenar Ema, una historia sobre la generación del reguetón.

Hoy colaboran en La Hora Extra: Emma Vallespinós, Eva Cruz, Yonyi Arenas, Pepa Blanes, José Manuel Romero y Almudena Lopesino.

La música que suena en el programa es de Jonathan Wilson, Wim Mertens y León Benavente, entre otros.