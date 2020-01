"Tomé la píldora roja": la razón por la que Brad Pitt rechazó interpretar a Neo en Matrix

Brad Pitt también rechazó la posibilidad de interpretar a Neo en la trilogía Matrix. Apenas unos meses después de que Will Smith confesara en su cuenta de YouTube que estuvo a punto de interpretar al carismático personaje de la saga de ciencia ficción, el protagonista de películas como Seven, El club de la lucha o Érase una vez... en Hollywood ha reconocido que fue otro de los actores sondeados para interpretar dicho papel.

En esta ocasión, Brad Pitt ha confesado, en declaraciones a People, que rechazó la posibilidad de interpretar a Neo porque no era un personaje hecho a su medida. Todo ello después de que los periodistas le preguntaran, durante una entrevista, si alguna vez había rechazado algún papel grande o importante: "Os daré uno, solo uno, y lo haré porque realmente creo que nunca fue mío".

"Tomé la píldora roja"



A continuación, y después de alabar el trabajo de Keanu Reeves a lo largo de la trilogía, el actor ha explicado que rechazó la posibilidad de interpretar el personaje de Neo porque no consideraba que fuera para él: "No era mío, es de otra persona que terminó haciéndolo. Eso es lo que realmente creo. Me refiero a The Matrix, rechacé ese papel. Tomé la píldora roja".

Algo similar a lo sucedido con Will Smith, quien no confió demasiado en el proyecto de los por aquel entonces hermanos Wachowski: A través de un vídeo publicado en su cuenta de YouTube, el actor reconocía que los directores no lograron convencerle para interpretar a Neo en The Matrix debido a un discurso inicial demasiado confuso en el que le hablaron sobre las peleas tan características de la saga.

Keanu Reeves volverá a ser Neo en Matrix 4

Mientras tanto, Keanu Reeves volverá a ser Neo en Matrix 4. El pasado mes de septiembre, el medio especializado Variety daba a conocer, en exclusiva, que Lana Wachowski se pondrá al frente de la cuarta entrega de saga. Una nueva película, que llegará a la gran pantalla de cara a mayo de 2021, que contará con la mitad del equipo creativo que participó en la trilogía original.

Entre ellos Keanu Reeves y Carrie Anne Moss, quien volverá a interpretar a Trinity. Por el momento se desconoce si Lily Wachowski estará involucrada en la película. A pesar de que dirigió la trilogía original junto a su hermana, por el momento se desconoce si volverá para una cuarta entrega. En lo que respecta a Laurence Fishburne, Morfeo en la saga de ciencia ficción, todo apunta a que no repetirá en su icónico papel. Según revelan algunas fuentes, el estudio busca un actor más joven para dar vida al personaje.