Sabriá aboga por la continuidad de Quim Torra y rechaza un adelanto electoral

El presidente de ERC en el Parlament de Cataluña, Sergi Sabrià, ha pasado por 'Hora 25' después de que la mesa del Parlament haya retirado el acta de diputado al actual president de la Generalitat, Quim Torra.

En la cámara catalana se ha escenificado la división del independentismo e incluso según ha podido saber la SER, Quim Torra prevé hablar en los próximos días con su entorno para sopesar la posibilidad de un adelanto electoral. Un posibilidad, la del anticipo de elecciones, que desde ERC rechazan. "Las elecciones solo puede convocarlas Torra y no nos parece adecuado", ha apuntado Sabrià en la Cadena SER, que ha vuelto a dejar clara la apuesta de ERC por la amnistía de los presos y por la independencia de Cataluña.

Sobre la posibilidad de adelanto electoral

"La verdad es que no nos planteamos un adelanto electoral (...) Tenemos muchas cosas para solventar que requieren de un Gobierno, hay que seguir con este gobierno comprometido con la amnistía y el derecho a decidir"

"Unas nuevas elecciones solo puede convocarlas Torra y a nosotros no nos parece adecuado"

Sobre la posibilidad de quitar el apoyo a Quim Torra

"No contemplamos en ningún caso retirar el apoyo al president Torra. Si él tiene voluntad de gobernar, el reconocimiento de que es presidente no está en duda"

Sobre las fórmulas de 'voto' de Torra

"Respecto a la parte parlamentaria, hoy hemos escenificado que es necesario que las votaciones no pongan el riesgo del parlamento, hemos propuesto una solución que es buena. Lo hemos hablado durante mucho rato con la CUP y con JuntsxCat. No hemos podido hablar con él porque no estaba, pero también queremos hablar con él. Hay soluciones que garantizan que podamos salvaguardar al presidente y salvaguardar la institución"

"Hemos propuesto la posibilitad de que Torra pudiese votar pero diciendo que su voto está secuestrado por la Junta Electoral y por el Supremo. De esta manera, preservamos estos derechos (...) Tenemos claro que el Supremo y la JEC quieren liquidar la presidencia del independentismo y el gobierno del independentismo"