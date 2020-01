Los catalanes no pueden esperar

Otra vez el Parlament de todos los catalanes, bloqueado. Otra vez, como tantas veces desde hace más de dos años, la Cámara que representa a todos es utilizada para los intereses de menos de la mitad. Bastante menos en este caso. No eran un secreto las profundas diferencias entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, diferencias que han ido sorteando escondiéndolas detrás del conflicto y de sus avatares judiciales. Pero hoy esa división es muy significativa porque deja a un lado de la ley a Esquerra Republicana y, del otro, presionando para desobedecer, a Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont. La muy polémica decisión de la Junta Electoral de suspender la condición de diputado a Torra sin que haya sentencia firme está avalada, sin embargo, por el Tribunal Supremo. Así que la disyuntiva es iniciar un nuevo camino de enfrentamiento con la ley o seguir por la senda de ir destensando la situación y tratar de encontrar salidas política al viaje a ninguna parte que iniciaron en el otoño de 2017. Si entrega el escaño, Torra sigue siendo President; si no lo entrega, el bloqueo se resolverá con elecciones anticipadas o con Torra, quizás en minoría en el Parlment, si Esquerra rompe la mayoría que suman. Y mientra, la vida de los catalanes, con sus presupuestos pendientes, con los destrozos del temporal esperando ayuda urgente, con la gestión del día a día aparcada.