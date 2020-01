La Lengua Moderna 5x22 | Que vengan las Azúcar Moreno

Programa número 22 de La Lengua Moderna. Lo de que teníamos nuevo patrocinador, tal y como anuncio Quequé, no coló. A estas alturas ya no engañamos a nadie y Lidl no iba a caer en nuestra trampa. Tampoco Carrefour, por cierto, por si le habéis dado al play en Youtube. Todo es un teatro. El gran teatro de la vida.

Valeria Ros, eso sí, sigue a lo suyo. Las Azúcar Moreno nos hicieron caso en Twitter así que es probable que vengan al programa, lo que sería sin duda un triunfo personal de la cómica vasca, que vuelve a abandonarnos corriendo tras finalizar la grabación para irse a Zapeando.

Afortunadamente, el programa lo remontan los invitados. Esta semana tenemos a Ricardo Ruipérez, guitarrista de M Clan, que acude al programa con Txetxu Altube para compartir su sabiduría y su talento musical en los estudios centrales de la Cadena SER en Madrid.

Nuestro otro invitado es el polifacético Carlos Bardem. Actor de prestigio, protagonista de Guerra 3, una de las ficciones sonoras más exitosas de Podium Podcast, y autor de la novela Mongo Blanco, que trata las peripecias de uno de los 'negreros' españoles más famosos del Siglo XIX.