Marian Rojas Estapé: "Cómo hacer que te pasen cosas buenas"

Más de 300.000 personas han leído ya "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" (Espasa), un fenómeno editorial que indaga en los estragos del estrés, la ansiedad o la depresión en las sociedades contemporáneas. Su autora, la psiquiatra Marian Rojas Estapé, se ha asomado este lunes a La Ventana para compartir las experiencias recogidas en un libro que ya acumula veinte ediciones y que el año pasado fue volumen de no ficción más leído en España, pisando los talones en cifras a las últimas novelas de Pérez Reverto, Gómez Jurado o Dolores Redondo.

Rojas Estapé rompe el hielo con una afirmación de partida: "La felicidad no es tanto lo que te pasa sino cómo afrontas lo que te pasa. La misma realidad no tiene el mismo impacto sobre nuestro comportamiento, cerebro y sobre nuestra salud sino que depende de una serie de factores: nuestras creencias, nuestro estado de ánimo y el filtrado de nuestro cerebro que hace que nos quedemos con lo que nos importa".

Traducido a un ejemplo cotidiano: "Si tu jefe te sube el sueldo y cuando llegas a casa tu hijo te rompe la vajilla seguro que te lo tomas de una manera muy diferente a si tu jefe te baja el suelo y te encuentras el mismo destrozo". Por eso es importante saber que los pensamientos influyen en cómo nos sentimos y nuestras emociones también condicionan nuestro comportamiento. Como señala en el libro: "el 90% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a ocurrir realmente y, sin embargo, el mero hecho de pensar en ellas de forma repetititiva puede acabar afectando a nuestra salud porque el cerebro no discrimina en términos de sufrimiento entre lo que es una amenaza real o ficticia".

En su libro, que incluye historias personales, Marian Rojas Estapé anima a pedir ayuda cuando sea necesario. "Muchas veces, la mente nos lleva a un estado de bloqueo, angustia y tristeza que hace que no queramos seguir adelante. Ése es el momento de pedir ayuda, no hay que tener miedo a hacerlo porque no todo depende de nosotros. En la mayoría de los casos, el mero hecho de comprender lo que nos pasa a nivel físico y psíquico ya sirve para rebajar algo la ansiedad".

"Por ejemplo, el estrés crónico en alguien sensible puede provocar vulnerabilidad, y si la persona es tímida, probablemente lleve a bloqueos. A nivel físico puede provocar migrañas y a nivel psicológico puede generar ataques de pánico", explica recordando uno de los casos tratados en su consulta. "Es importante saber que todo tiene una explicación y que no somos bichos raros".

"Cómo hacer que te pasen cosas buenas" desmonta mitos como el de las bondades de la multitarea. Hay evidencias científicas de que el ser humano no puede hacer bien dos cosas simultáneamente si involucran a la misma área del cerebro. Dicho de otro modo, lo de hacer muchas cosas a la vez no nos convierte en más eficaces sino quizá en lo contrario. Se puede procesar mucha información superficialmente pero será muy difícil que podamos recordarla.

El libro también resalta la importancia del ejercicio, del contacto con la naturaleza o de la lectura a la hora de ayudarnos a desconectar y controlar el estrés tóxico, tan común en el ritmo acelerado de la vida laboral y familiar. También aconseja cultivar las relaciones cara a cara y educar a los hijos "offline" y no sólo "online" controlando la sobreexposición a las pantallas".

En definitiva, prestar atención a las pequeñas cosas cotidianas a la hora de ayudarnos a ser felices. "Por eso es importante ponernos metas pequeñas, asequibles. A mí me gusta decir: "sueña en grande, pero actúa en lo pequeño", resume Rojas Estapé.