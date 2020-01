El NO de Oxford a Margaret Thatcher

El 29 de enero de 1985, la entonces primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher recibió una noticia inesperada a la vez que amarga: la prestigiosa universidad de Oxford había decidido denegarle el título honorario que esperaba obtener.

Se convertiría entonces en la primera de todos los primeros ministros británicos que estudiaron en Oxford en no recibir este honor.

La propuesta de otorgar a Thatcher un doctorado honorario en Derecho Civil había provocado un intenso debate entre los académicos de Oxford. Los partidarios de que la Primera Ministra recibiese el título defendían que estas distinciones se otorgaban independientemente de si el tribunal sentía simpatía o no por la persona galardonada.

Por su lado, sus detractores decían que sus motivos para denegar a Thatcher el título se basaban en su desacuerdo con los recortes en educación que la primera ministra estaba ejecutando; para ellos, no tenía sentido que una universidad premiase a una primera ministra que estaba perjudicando al sistema educativo.

Estos académicos organizaron una campaña en contra de este reconocimiento hacia Thatcher que resultó muy efectiva: la votación se cerró con 738 votos en contra de Thatcher y 319 a favor. El resultado fue recibido con gran alegría entre el alumnado, que además había recogido 5000 firmas contra la entrega del título honorífico a Thatcher.

La ex primera ministra británica no quiso hacer declaraciones sobre la decisión de los profesores de su antigua universidad, aunque se dice que estaba muy molesta por no recibir el título honorífico que esperaba.

Su portavoz afirmó que “si ellos no quieren otorgarle ese honor, la primera ministra es la última persona en querer recibirlo”. Curiosamente, años después, en 1999, Thatcher recibió una distinción de la universidad de Cambridge por haber donado dos millones de libras a la institución.