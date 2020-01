Los Yago premian a Hombres G y Marta Nieto en su sexta edición

Un año más los premios Yago aparecen para llamar la atención sobre los olvidos, despistes y flagrantes errores de los Premios Goya. El próximo 18 de febrero se celebrará en la madrileña sala El Sol, gracias a Hendrick’s Gin, la sexta edición de estos premios nacidos pare representar una segunda oportunidad para aquellos trabajos repletos de calidad, diferentes y arriesgados, y que no han sido valorados por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Los Yago estarán de nuevo presentados por el cómico y guionista Luis Fabra.

El jurado, compuesto por diferentes profesionales de medios de comunicación españoles, y presidido por Santiago Alverú, director de los premios, ya ha anunciado sus ganadores. El Yago de honor en esta sexta edición al grupo Hombres G, protagonistas de Suéltate el pelo y Sufre Mamón, dos de las películas más taquilleras de su época, que provocaron una auténtica conmoción en varias generaciones y que los Yago quieren reivindicar como “emblema del cine español más desenfadado, amable y divertido”.

El Yago Impepinable, al nominado no ganador, y el Yago para el no nominado, han recaído respectivamente en Marta Nieto y María Rodríguez Soto por sus pales en Madre en Madre y La hija de un ladrón. Dos actrices cuyos trabajos, según la visión del jurado, no han sido suficientemente valorados por la Academia. El Yago al éxito menos comercial es para El crack cero, la película de José Luis Garci, y el reparto de Ventajas de viajar en tren, compuesto por actores como Pilar Castro, Javier Botet o Ernesto Alterio, recogerá el galardón al mejor grupo de irreductibles por su inigualable trabajo en una obra diferente y arriesgada.

Concluye el palmarés con el premio Yago al no reconocido, destinado a aquellos profesionales que no pueden estar nominados a un Goya por la ausencia de categorías para ellos. Se entrega a Nieves Peñuelas y Elena Vázquez, directora y coordinadora de prensa de 20th Century Fox España. El jurado, compuesto por periodistas que han trabajado personalmente con ellas a lo largo de los años, quiere con este premio destacar su profesionalidad, simpatía y talento en un momento en el que 20th Century Fox España echa el cierre tras años de compromiso con el cine en nuestro país.