La gesticulación volvió ayer al Parlament de Cataluña, si es que alguna vez se había ido. La gesticulación estéril e inútil de un presidente de la Generalitat absolutamente chamuscado y que aspira a pasar a la posteridad por algo tan épico, y entiéndanme la ironía, como no retirar una pancarta del balcón de Palau. Es su dosis de martirio en una Cataluña que se alimenta de mártires y afrentas de un estado que está demostrando demasiada paciencia.

Quim Torra ya no es diputado, no votó ayer, aunque Junts per Cataluña lo camuflara con la negativa a votar de todo el grupo. Quim Torra ha acatado la orden de la Junta Electoral Central, aunque con sus gestos intente hacer creer que no lo ha hecho, el procés también se alimenta de las mentiras de sus líderes. Y así, gesto a gesto, mentira a mentira, han arrastrado a las Instituciones catalanas y han llevado a Cataluña a una parálisis que solo tiene como salida una convocatoria electoral.

Las decenas de personas que ayer se manifestaron en apoyo al presidente, son también una muestra del desconcierto de la gente. Es difícil saber cuál es la estrategia. La de Junts per Cataluña se intuye, mantener la tensión y orillar la desobediencia sin acabar de desobedecer. La de Esquerra es difícil de entender. escenifica en el Parlament la ruptura con sus socios de gobierno, negociar el diálogo con el gobierno de Sánchez pero rechazar ir a elecciones. Esquerra, pues, especulando.

La ruptura en el independentismo es consecuencia de la lucha por la hegemonía del independentismo y esto se dirimirá en una convocatoria electoral. Así que aunque Junts per Cataluña y Esquerra no quieran hablar de elecciones, lo que pasó ayer en el Parlament demuestra que ya han activado la campaña electoral.