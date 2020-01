Hatsune Miku, un holograma que llena estadios

Esta noche actúa en Barcelona Hatsune Miku, una artista que seguramente no resultará conocida por el gran público. Y pasaría desaperciba como una de tantas de las actuaciones que tienen lugar en el Palau Sant Jordi si no fuera por un detalle muy curioso, y es que Hatsune Miku no existe. Se trata de un holograma, el más famoso del mundo, que ha llegado a congregar a más de 40.000 personas en sus conciertos.

Nació en el año 2007 y sigue exactamente igual que entonces, con sus eternos 16 años, uno de los aspectos positivos de ser un holograma. Pero esta existencia virtual no ha impedido que haya llegado a ser telonera de Lady Gaga o que David Letterman la haya invitado a su programa.

El promotor que ha hecho posible esto es Barnaby Harrod, que nos ha acompañado esta tarde en La Ventana. Nos ha contado que ya las cuatro había gente haciendo cola en el Palau para asistir al recital. Lo hacen, en su gran mayoría, vestidos con ropa tipo anime, algo típico de la cultura pop japonesa.

Utiliza la tecnología 'vocaloid'

En cuanto a la idea de organizar el concierto en la ciudad condal, nos ha dicho que sondearon a la gente, sobre todo en eventos como el Salón del Cómic de Barcelona. Recalca que ella es un holograma que canta gracias a una tecnología llamada ‘vocaloid’, pero hay un grupo de música de formado por cuatro personas que la acompañan.

Se ha referido también al repertorio que interpretará esta noche Miku, y es que ha cantado más de 100.000 canciones. Ha adelantado que uno de los temas de este concierto será una canción en castellano que ha creado una persona de Venezuela.

También se ha asomado a La Ventana Xavier Serra, director del grupo de investigación en tecnología musical de la Universitat Pompeu Fabra, el mismo que se encargó de desarrollar la tecnología ‘vocaloid’.

Serra ha explicado en qué consiste esta tecnología que, como todos los sistemas de síntesis de voz, parte de la voz de una cantante real. A partir de ahí puede reproducir cualquier canción a partir de las notas de una partitura. Eso sí, aclara, tiene un registro determinado que no puede cambiar, en este caso el pop, no pudiendo pasarse a otros muy distintos como la ópera o el flamenco.

Mucha gente participa en el proceso de creación

Explica también que esto no es algo nuevo, sino que es un fenómeno que se ha consolidado desde hace bastantes años. Ahora lo que ha pasado, según dice, es que “ha salido de su contexto cultural”.

Destaca que mucha gente ha participado en su creación, y siguen participando en la composición de las canciones. Además, alrededor de este icono se ha creado un universo que engloba de todo: “El merchandising a su alrededor es increíble”.

Este MikuFiesta es uno de los temas en castellano del holograma: