María Galiana: "Los hombres pueden seguir siempre haciendo cine por viejos que sean"

La actriz María Galiana visita #ElFaroEstudiar y charla con Mara Torres sobre el mar, parte fundamental en su vida, sus inicios en el teatro y la manera en la que lo vivió con pasión en toda su juventud y su profesión de maestra, de la que vivió muchos años antes de dedicarse a la interpretación, durante tantos años. Luego llegaron 'Solas' de Benito Zambrano, y un Goya a mejor actriz en 1999 y el papel por el que ha entrado desde 2001 en casa de todos los españoles, el de la abuela de los Alcántara, la entrañable Herminia en 'Cuéntame'.

Nos ha relatado cómo fue la relación con sus padres, cercana y preocupada, ellos querían que estudiase para que sobreviviese por si sola a la vida, a ella ya le gustaba la interpretación pero por vergüenza y a pesar de hacer desde joven pequeños papeles, nunca los llegó a invitar.

De su papel en 'Solas' ha confesado a Mara Torres que llegó a decirle a Benito Zambrano cuánto le gustaba la película, en un guion que reconoce como extraordinario desde el primer minuto que llega a sus manos, pero que pensaba que terminaría en el fondo de un cajón, por ser un cine muy particular.

A lo largo de todos estos años, su papel de la abuela de la familia de España, en 'Cuéntame', reconoce que le ha dado muchas cosas y que no le ha robado nada. "Ahora me enfadan muchas cosas que Herminia no se podría ni imaginar que existen", ha añadido Galiana.

Echa de menos, más que a nada en el mundo, a su marido Rafael, su gran compañía, el gran conversador que siempre tuvo a su lado, y con el que bailaba canciones de Frank Sinatra en una vida "muy poco consumista" pero tranquila y feliz.