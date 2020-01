Torra me agota

No puedo más. Estoy agotada. Intento seguir el hilo de la actualidad para opinar aquí, pero ya me pierdo. Quim Torra anuncia elecciones, pero antes aprueba el presupuesto, pero el anuncia que será el candidato, pero el Tribunal supremo puede decir que no, pero entonces sería otro, pero no se sabe cuál sería, pero quiere dialogar, pero dice que de su postura no le mueve nadie, pero se ha enfadado con sus socios, pero dice que han de estar ahora todos juntos. Señor Torra, tengo 76 años, ya no puedo seguirle, hágamelo todo un poquito más fácil.

Yo ahora podría estar bien en la vida, que tengo a los hijos casados, que me han dado la ilusión de mi vida con una nieta preciosa, que estoy bien de salud gracias a Dios, Y ahora que podría estar a gusto en la vida, pero usted me agota. Me agota porque ya me pierdo. Un poco de conmiseración, por Dios.