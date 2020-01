¿Trabajos incompatibles con la custodia de los hijos?

La Audiencia Provincial de Badajoz ha negado a un médico la custodia compartida de su hijo de 10 años. La razón: las tres guardias semanales que el facultativo realiza en un hospital a dos horas de viaje de su casa. El tribunal reconoce que el hombre es un buen padre y deja bien claro que no hay profesiones incompatibles con la custodia, pero considera que sus horarios no garantizan el necesario el cuidado de su hijo.

La sentencia, que no es la primera, es paradójica al no contemplar soluciones intermedias. Porque no creemos que si la madre, que es visitadora médica con horario fijo, tuviera las mismas condiciones laborales que el padre, el tribunal hubiera retirado a ambos la custodia y dejado al niño en manos de los servicios sociales. Pero nos habla, además, de dos problemas que superan el ámbito de la justicia. El primero, la incapacidad de algunas parejas divorciadas para consensuar soluciones sin llegar a los tribunales. Y el segundo, el de una sociedad que predica la conciliación pero mantiene ocupaciones con tal exigencia laboral que dificulta el normal cuidado de los hijos, aunque los padres estén felizmente unidos.